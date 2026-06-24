Italia responde a Rutte que no autorizó a EEUU el uso de las bases para lanzar ataques contra Irán

May 22, 2026, Helsingborg, Antwerp, Sweden: The Ministers of Foreign Affairs of the NATO member states gather in Helsingborg, Sweden to prepare the big NATO Summit in Ankara in six weeks. - Europa Press/Contacto/Bob Reijnders

La OTAN aclara que el apoyo de Roma al que aludió Rutte es el previsto en su acuerdo bilateral con Washington

MADRID/BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa italiano ha replicado este miércoles al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no autorizó a Estados Unidos el uso de las bases norteamericanas en territorio de Italia para lanzar ataques contra Irán, incidiendo en que Roma "no concedió la autorización" a operaciones que excedían aquellas de "carácter técnico y logístico", después de unas declaraciones de Rutte en las que señaló que Italia, así como Rumanía, permitió vuelos durante la operación militar.

"Con el fin de evitar polémicas inútiles y tendenciosas, (...) Italia y el propio Ministerio de Defensa han actuado siempre en pleno respeto de la Constitución, de los tratados internacionales, de las directrices del Parlamento y de los acuerdos que regulan la presencia y el uso de las bases aliadas en el territorio nacional, sin autorizar ni permitir actividades que excedan lo previsto por la normativa vigente", ha respondido en un comunicado a unas declaraciones que precisamente buscaban reivindicar a Roma como un buen aliado de Washington.

En todo caso, Roma ha insistido en que en el contexto de la ofensiva de Washington "se autorizaron exclusivamente actividades de carácter técnico y logístico, no cinéticas". Y defiende que "cuando se planteó alguna solicitud que excedía ese ámbito, como es sabido, Italia no concedió la autorización".

De esta forma responde a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que en una entrevista en la cadena Fox News señaló que Italia había permitido operar cientos de vuelos en sus bases al Ejército norteamericano.

Según dice, "sorprende" que el líder de la OTAN "haga una reconstrucción de los hechos que transmite un mensaje totalmente erróneo al confundir la naturaleza de los vuelos autorizados".

"Habría bastado con una verificación directa de la información para obtener una representación fiel de lo ocurrido, y de lo que ocurre cada día", ha añadido el Ministerio de Defensa italiano que insiste en que autoriza "exclusivamente" los vuelos previstos por los tratados y que excluyen por completo "las actividades cinéticas".

"Así lo ha hecho siempre y así seguirá haciéndolo mientras estén vigentes los acuerdos actuales", concluye el departamento que dirige Guido Crosetto y que responde así a las declaraciones de Rutte en las que reivindicaba a Europa como una "plataforma" para el poder militar estadounidense.

"País tras país, aliado tras aliado, han puesto sus bases a disposición para la Operación Furia Épica", aseguró Rutte, tras lo cual destacó el papel de Italia y Rumanía, sin hacer alusión a las reticencias y limitaciones manifestadas por aliados como España.

LA OTAN ACLARA LAS PALABRAS DE RUTTE

Tras la respuesta de Italia, la OTAN ha aclarado que Rutte se refería en sus declaraciones al "apoyo logístico o técnico" prestado por Italia en el marco de sus acuerdos bilaterales para el uso de bases militares y sobrevuelos.

"El secretario general destacó cómo los aliados, incluida Italia, llevaron a cabo sus acuerdos bilaterales existentes en el contexto del uso de las bases y los sobrevuelos. El tipo de apoyo al que se refirió se relaciona con la logística o el apoyo técnico", ha detallado en declaraciones a los medios la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart.