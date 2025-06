Jamenei dice que EEUU "no puede hacer ni una maldita cosa" sobre el programa nuclear de Irán

Recalca que Teherán no espera que Washington "dé luz verde" a sus actividades y rechaza poner fin al enriquecimiento de uranio

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este miércoles que Teherán no espera que Estados Unidos "dé luz verde" para tomar decisiones y ha recalcado que Washington "no puede hacer ni una maldita cosa" en lo relativo al programa nuclear iraní, en medio de los contactos indirectos entre ambos países para intentar lograr un acuerdo diplomático.

"Lo primero que ha dicho Estados Unidos es que Irán no debe tener una industria nuclear. Nuestra respuesta a estas peticiones sin sentido por parte de Estados Unidos es clara: no pueden hacer ni una maldita cosa sobre este asunto", ha dicho durante un discurso con motivo del 36º aniversario de la muerte del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

Asimismo, ha recalcado que "la independencia nacional significa que un país no debe esperar a la luz verde o la luz roja de Estados Unidos y los de su tipo". "Un principio elemental de la independencia nacional es el principio de 'podemos'. En el asunto nuclear, el plan de Estados Unidos va totalmente contra este principio", ha agregado.

"A Estados Unidos y otros les decimos: ¿por qué interfieren e intentan decir si Irán debe tener un enriquecimiento de uranio o no? No es algo de vuestra incumbencia", ha remarcado, según una transcripción de sus declaraciones facilitada por la oficina de Jamenei en su cuenta en la red social X.

En esta línea, Jamenei ha afirmado que "los enemigos han concentrado sus esfuerzos en el enriquecimiento de ucranio por parte de Irán" y ha agregado que "una industria nuclear sin capacidades de enriquecimiento es inútil, ya que habría que depender de otros para obtener combustible para las plantas de energía".

"Hay un punto que es clave en la industria nuclear, y es el enriquecimiento de uranio", ha señalado el líder supremo iraní, quien ha esgrimido que Estados Unidos "quiere que se dependa de ellos para radiofarmacéutica, energía, equipamiento de desalinización y decenas de otros sectores críticos".

"Miles de científicos nucleares e investigadores han sido formados en Irán. ¿Debemos decepcionarlos, dejarlos sin empleo y quitarles la esperanza en el futuro de nuestro país?", se ha preguntado. "Es lo que quieren los insolentes líderes estadounidenses. Están opuestos al progreso y la autosuficiencia del pueblo iraní", ha argüido.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha reiterado este mismo miércoles que Teherán no abandonará sus labores de enriquecimiento de uranio. "Lo reitero. No hay acuerdo si no hay enriquecimiento (de ucranio). Hay acuerdo si se trata de que no haya armas nucleares", ha señalado en un mensaje en su cuenta en X.

"Hay una razón por la que solo unas pocas naciones dominan la capacidad de alimentar reactores nucleares. Además de importantes recursos financieros y visión política, se requiere una sólida base industrial y un complejo tecnológico-académico capaz de generar los recursos humanos y los conocimientos técnicos necesarios", ha explicado.

En este sentido, el jefe de la diplomacia iraní ha recalcado que "Irán ha pagado un alto precio por estas capacidades y no hay escenario posible en el que se vaya a dejar de lado a los patriotas que hicieron realidad este sueño", tras afirmar el martes que la propuesta de Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear iraní contiene "muchas ambigüedades" y presenta "interrogantes".

Las palabras de Jamenei y Araqchi han llegado después de que Washington presentara su posición sobre estas conversaciones y recalcara que Teherán no puede llevar a cabo labores de enriquecimiento de uranio, algo que ha sido considerado como una línea roja por parte de las autoridades del país centroasiático.

Según medios estadounidenses, la Administración de Donald Trump ha propuesto que Washington facilite la construcción de reactores nucleares para Irán que sean gestionados por un consorcio de países regionales, un hecho a cambio del cual Teherán debería detener sus actividades de enriquecimiento.

Irán y Estados Unidos han mantenido una serie de contactos, hasta cinco hasta el momento, para alcanzar un nuevo pacto. Se prevé que la sexta ronda de este proceso --mediado por Omán-- se materialice en breve, si bien por el momento no hay fecha fijada.

Los contactos entre las partes son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años, una medida adoptada durante el primer mandato de Trump (2017-2021), que ahora ha apostado por relanzar las conversaciones para intentar forjar un nuevo acuerdo con Teherán.