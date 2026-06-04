Jamenei pide firmeza y unidad para hacer frente a "guerra híbrida" de EEUU e Israel para "debilitar" a Irán

May 13, 2026, Iran, Iran: Protesters gather during a demonstration in support of the government and against U.S. and Israeli strikes after the killing of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The United States and Israel launched strikes against I - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha pedido este jueves "firmeza y unidad" a la población iraní, incluyendo su clase política, para hacer frente a la "guerra híbrida" de Estados Unidos e Israel, a los que ha atribuido tácticas para "debilitar" al país tras su "humillación profunda" en la guerra.

"El enemigo malicioso, después de haber sufrido derrotas y, especialmente, tras recibir golpes decisivos tanto en el campo militar como en el ámbito social y político, experimenta una humillación profunda y significativa que incluso ha provocado un visible alejamiento de diversos países respecto de él", ha indicado el líder iraní en un mensaje a la nación con motivo del aniversario del fallecimiento del primer líder supremo y fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, que ha sido locutado por un portavoz.

De esta forma, Jamenei ha denunciado una "guerra híbrida" contra Teherán con el objetivo de "debilitar la capacidad de resistencia del pueblo" y de "inducir errores en los cálculos y decisiones de los responsables del país".

Así, ha acusado a Estados Unidos e Israel de "sembrar la duda, la desesperanza, el miedo, la desconfianza y la división" en distintos estamentos sociales de Irán, por lo que ha pedido enfrentar estas hostilidades "con firmeza, claridad de visión, unidad, cohesión y confianza mutua", insistiendo en que hay que evitar "hacerse eco de la narrativa del enemigo y neutralizar sus planes".

"El papel de los responsables públicos es especialmente importante. Cualquier acción que provoque pesimismo, desconfianza o frustración entre la población constituye una forma de ayuda al enemigo de este país y de su pueblo", ha añadido el líder supremo iraní, que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, tras ser asesinado en los primeros compases del ataque militar a gran escala lanzado de forma conjunta por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero.

El mensaje ha sido publicado en un contexto en el que Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.

Por su lado, el presidente de Irán, Masud Pezheskian, ha aprovechado la efeméride para insistir en que es "fundamental" la tarea de "preservar la unidad, la coherencia y la solidaridad del marco y la base teórica del Gobierno de Acuerdo Nacional".

"Inspirados en las enseñanzas del Gran Imán y del Líder Mártir de la Revolución, en el aniversario de la ascensión espiritual del Imán renovamos nuestro pacto con el Líder Supremo de la Revolución para proteger y salvaguardar este valioso tesoro", ha añadido en un mensaje en redes sociales.