Japón pide a Irán "máxima flexibilidad" a la hora de abordar un acuerdo con EEUU

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pedido este lunes al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, "máxima flexibilidad" a la hora de abordar un posible acuerdo con Estados Unidos que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, en lo que son ya las terceras conversaciones telefónicas que mantienen las partes desde el inicio de la ofensiva.

"He reiterado la posición consistente de Japón de que la pacificación de la situación a través del diálogo es lo más importante. Además, he expresado mi fuerte expectativa de que Irán continúe demostrando la máxima flexibilidad posible para lograr un acuerdo lo antes posible", ha indicado Takaichi en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, ha dicho haber solicitado de nuevo que los buques "de todos los países", incluidos Japón y otros países asiáticos, "puedan atravesar el estrecho de Ormuz de manera libre y segura lo antes posible". "El presidente Pezeshkian explicó la posición de Irán, incluyendo las perspectivas futuras", ha señalado.

"En base a esto, hemos coincidido en que seguiremos manteniendo una comunicación estrecha en el futuro. (...) Esta conversación llega aproximadamente un mes después de la segunda, celebrada el 30 de abril", ha aclarado. "En este intervalo de aproximadamente un mes, yo misma he transmitido nuevamente la postura de Japón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump", ha detallado.

Así, ha asegurado que también ha abordado esta cuestión recientemente con los líderes de Corea del Sur y Filipinas, con los que ha acordado mantener una postura de "pacificación". "Como Gobierno, continuaremos impulsando esfuerzos diplomáticos activos de cara al futuro", ha apostillado.

Por su parte, Pezeshkian ha asegurado a la mandataria japonesa que Teherán tratará de "garantizar" que los buques del país nipón puedan navegar por el estrecho de Ormuz con "mayor fluidez y sin interrupciones" y ha señalado que su país "está plenamente preparado para facilitar el tráfico marítimo y contribuir a garantizar la seguridad de la navegación" en este paso.

Pese a ello, el mandatario iraní ha defendido que "los principales desafíos provienen de las restricciones y obstáculos impuestos por Estados Unidos a la navegación y el comercio iraníes", en un comunicado difundido por la Presidencia.

En esta línea, ha denunciado que Estados Unidos y otros países han "socavado los procesos diplomáticos al incumplir sus compromisos" y ha apuntado también a las "acciones desestabilizadoras del régimen israelí que han complicado los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones".