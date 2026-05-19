Irán.- AMP.- El jefe del CENTCOM afirma que la escuela de niñas atacada en febrero estaba sobre una base iraní

May 14, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Admiral Charles B Cooper II, United States Navy, Commander, United States Central Command (CENTCOM) testifies during the US Senate Committee on Armed Services hearing to 'examine the posture of CENTCOM - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha afirmado este martes que la investigación sobre el ataque que mató a más de 150 niñas en una escuela iraní en Minab el 28 de febrero es "compleja" debido a que el edificio estaba sobre una base iraní.

"Es una investigación compleja. La escuela en sí está ubicada en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es más complejo que un ataque promedio", ha explicado en un tenso intercambio con el representante demócrata Adam Smith en una audiencia de la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense.

En este sentido, ha replicado durante el intercambio que "Estados Unidos no ataca deliberadamente a civiles". "El pueblo iraní tampoco es nuestro enemigo. En este caso, la Guardia Revolucionaria Islámica es el adversario", ha precisado Cooper.

Smith había indicado poco antes durante la audiencia que en incidentes anteriores, el Ejército estadounidense actuó con rapidez para reconocer sus errores incluso mientras había investigaciones en curso. "Está bastante claro lo que ocurrió allí", ha dicho el representante, lamentando que hayan pasado ya 80 días desde el ataque y que el Pentágono no haya asumido su responsabilidad.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, ha rechazado las declaraciones del jefe del CENTCOM sobre la presencia de la base militar iraní, tachándolas de "invención sin fundamento y una mentira atroz".

"Esta descarada distorsión es un claro intento de ocultar la cruda realidad de los ataques con misiles del 28 de febrero, que provocaron la trágica matanza de más de 170 escolares y sus profesores", ha señalado en sus redes sociales, donde ha recordado que atacar un centro educativo "constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un claro crimen de guerra".

En este sentido, Baqaei ha asegurado que "la naturaleza civil del lugar no puede ocultarse mediante tergiversaciones técnicas" y ha reclamado que "los mandos militares y las autoridades estadounidenses responsables de ordenar y ejecutar este catastrófico ataque deben rendir cuentas plenamente en virtud del Derecho Internacional".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió en marzo a Estados Unidos que concluyera la investigación sobre el ataque que se saldó con 155 niñas muertas en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.