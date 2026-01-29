Kallas espera que los 27 declaren este jueves a la Guardia Revolucionaria Islámica organización terrorista

Kaja Kallas (Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha indicado que espera que este jueves los ministros de Exteriores de los Veintisiete, reunidos en Bruselas, acuerden incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas.

En declaraciones a los medios antes de la reunión con los jefes diplomáticos de la UE, ha detallado que habrá acuerdo para añadir a nuevas personas en la lista de sanciones contra Irán, y que también le gustaría que haya unanimidad para definir como terrorista a este órgano del aparato represivo iraní.

"Eso los pondrá en pie de igualdad con Al Qaeda, Hamás y Estado Islámico. Si actúas como un terrorista, también debes ser tratado como tal. Lo que vemos es claro: el número de muertos en las protestas que tuvieron lugar en Irán y los medios empleados por el régimen son realmente muy graves", ha explicado la Alta Representante.

Kallas ha defendido la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, apuntando que mandaría "un mensaje claro", y es que "si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello".

Cuestionada sobre si teme que la inclusión de la Guardia Revolucionaria pueda afectar a la capacidad de las embajadas europeas para funcionar en Irán, ha detallado que "esos riesgos se han calculado", pero que en todo caso "la parte diplomática queda fuera de este ámbito revolucionario".

"Las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores no se verán afectadas. Por lo tanto, se estima que los canales diplomáticos seguirán abiertos incluso después de la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista", ha añadido la política estonia.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación entre otros asuntos de nuevas sanciones contra Irán, una medida que ha ido ganando consenso en los últimos días y que para ser aprobada requerirá de unanimidad.

Hasta este miércoles, había una minoría de países que mostraban sus reticencias alegando que supondría la ruptura total de las relaciones con Teherán y podría poner en una situación complicada a los ciudadanos europeos desplazados al país de Oriente Próximo.

No obstante, tras el cambio de opinión de Francia --uno de los países más escépticos en un primer momento--, y de España, que hasta este miércoles no dijo que apoyaría la medida, se está más cerca de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, una decisión para que la se necesitará la unanimidad de los Veintisiete.

SANCIONES A MÁS DE 20 PERSONAS

De hecho, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha defendido también en declaraciones a los medios que "la insoportable represión" del régimen iraní "no puede quedar sin respuesta", por lo que Francia apoyará que se impongan sanciones europeas contra los responsables de las cargas en las manifestaciones.

Ha detallado que más de 20 personas y entidades verán sus activos congelados y se les prohibirá el acceso al territorio comunitario, entre ellos miembros del Gobierno iraní, fiscales, jefes de unidades policiales, miembros de la Guardia Revolucionaria y otros responsables del bloqueo de Internet en el país de Oriente Próximo.

"Habrá que ir probablemente más lejos, y por ello Francia anunció ayer que apoyará la inclusión del la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Porque no puede haber ninguna impunidad para los crímenes cometidos", ha agregado, para exigir a continuación a Teherán la liberación de dos rehenes franceses que se encuentran "a salvo" en la embajada de Francia.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, también ha defendido la declaración de la Guardia Revolucionaria como terrorista asegurando que es "una obligación" de la Unión Europea utilizar "todos los instrumentos" a su alcance para apoyar a los iraníes reprimidos en las protestas.

Tras decir que "España apoya todas las sanciones a Irán en estos momentos", ha añadido que no hay que "calibrar" posibles consecuencias ante esta decisión cuando se ve "la situación en Irán" y esa "represión ciega e indiscriminada", con "detenciones arbitrarias" y una situación "terriblemente" preocupante para las mujeres.

ES MUY POSIBLE LA UNANIMIDAD

Por su parte, el jefe de la diplomacia belga, Maxime Prevot, ha señalado a su llegada a la reunión que espera que "sea posible lograr un resultado antes de que termine el día", dado que "muchos países de la UE" están presionando para incluir en esa lista de organizaciones terrorista a la Guardia Revolucionaria.

"Confío en que sea posible, si no hoy, entonces pronto, alcanzar este resultado y enviar una señal clara al pueblo iraní, por supuesto, pero también a las autoridades iraníes, de que es legítimo que la gente reclame mayores libertades y de que la forma en que respondieron a la reciente manifestación no es aceptable", ha sentenciado.

Misma línea ha seguido el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, que se ha mostrado positivo con que este jueves haya un acuerdo por unanimidad para la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas.

"Hoy podría adoptarse una decisión política y, posteriormente, la decisión concreta llegaría en el plazo de unas semanas, pero me parece que existe una gran convergencia por parte de todos los países europeos sobre esta decisión, tras lo ocurrido en las últimas semanas con la represión que ha provocado miles y miles de muertos", ha indicado.