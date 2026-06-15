Líderes europeos celebran el acuerdo entre EEUU e Irán y reclaman una reapertura de Ormuz "sin restricciones"

Archivo - FILED - 18 August 2022, ---, Strait of Hormuz: A satellite image, captured by NASA, shows the Strait of Hormuz, which connects the Gulf of Oman (L) with the Persian Gulf (R) and separates Iran (below) from the countries of the Arabian Peninsula- - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han celebrado este domingo "con gran satisfacción" el anuncio del "memorando de entendimiento" entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que han calificado de "urgente" que se reabra el estrecho de Ormuz con una "incondicional" libertad de navegación y "sin restricciones".

"Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Qatar y el resto de mediadores, por este avance diplomático", han indicado los líderes de esos cuatro países en una declaración conjunta en la cual han tildado de "esencial" la "reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones".

Al hilo, el texto difundido por el Elíseo pone de manifiesto la disposición de las cuatro administraciones europeas a impulsar una misión "estrictamente defensiva e independiente" a fin de "garantizar la seguridad de la navegación comercial y llevar a cabo operaciones de desminado".

El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado en redes sociales, a ese respecto, que "los medios están disponibles y listos para ser desplegados", en la medida en que, ha reiterado, "la reanudación del tráfico marítimo, sin restricciones ni peajes, es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía mundial".

Reivindicando al tiempo presente como un "momento propicio" para "restablecer la estabilidad regional" y "estabilizar la economía mundial", el texto conjunto resalta como "fundamental" que "concluyan las negociaciones en detalle" y que el acuerdo "se aplique de forma rápida y exhaustiva".

Por ello, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha insistido sobre la necesidad de que el mismo sea aplicado "con determinación", de manera que se allane el camino hacia una economía mundial "revitalizada" y un Oriente Próximo "más seguro".

Por otra parte, las administraciones firmantes de la declaración conjunta han hecho hincapié en la importancia de que Irán no "adquiera nunca" un arma nuclear, algo para lo cual sus líderes han mostrado su disposición a colaborar con Teherán, Washington y el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

"Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear", reza el comunicado.

En ese sentido, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha defendido que para que cualquier paz "sea duradera" será "esencial" que "los compromisos adquiridos" y, en especial, los relacionados con el programa nuclear iraní "sean sólidos, verificables y se cumplan íntegramente".

"La postura firme y de larga data del Reino Unido sigue siendo que Irán nunca debe poseer armas nucleares", ha zanjado Starmer en un mensaje publicado en redes sociales.

Finalmente, tras avanzar que trabajarán "intensamente" con Estados Unidos, Irán y los socios regionales para "aprovechar este momento, mantener el impulso y alcanzar una solución diplomática a largo plazo", los líderes signantes del texto han reafirmado su "pleno apoyo" a la estabilidad, soberanía e integridad territorial de Líbano", así como a la importancia de un alto el fuego "sólido".

De parte de Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha indicado que se el marco acordado entre Estados Unidos e Irán es "una oportunidad de paz que debe ser aprovechada", incidiendo en que esto debe llegar a "un acuerdo integral" y recalcando además que las hostilidades tienen que cesar también en Líbano.

"Los principios son claros: Irán no puede dotarse del arma nuclear y la libertad de navegación debe ser garantizada", ha señalado, subrayando que Italia está lista junto a otros socios para "contribuir a una presencia naval internacional que acompañe la plena reapertura del estrecho de Ormuz".

Ha sido este domingo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el medio del cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras asegurar haber "obligado" a Washington a aceptar sus condiciones.

No obstante, el acuerdo provisional de paz lo ha dado a conocer el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha avanzado que la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza.