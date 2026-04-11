LLega a Islamabad la delegación iraní para las conversaciones con Estados Unidos

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo negociador de Irán, encabezado por el presidente del Parlamento, Mohamad Bager Qalibaf, ha aterrizado en las últimas horas en la capital de Pakistán, Islamabad, que albergará este fin de semanas las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto desatado hace más de un mes, con la ofensiva sorpresa de Israel y el país norteamericano contra Teherán.

Asimismo integran la delegación iraní el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian; el gobernandor del Banco Central, Abdolnaser Hemati, según la agencia de noticias iraní Fars, que indica que el equipo está asimismo integrado por representantes de las carteras de Seguridad, Defensa, Economía y Justicia.

A su llegada, los representantes de Teherán han sido recibidos por los ministros de Exteriores e Interior de Pakistán, Ishaq Dar y Moshin Naqvi respectivamente; el jefe del Estado Mayor del Ejército del país, el mariscal de campo Asim Munir; y el presidente de la Asamblea Nacional, Sardar Ayaz Sadiq, de acuerdo a un vídeo difundido por la cartera diplomática paquistaní en redes sociales.

Las autoridades iraníes han condicionado el inicio de estas negociaciones al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y la extensión del alto el fuego a Líbano, en línea con lo anunciado esta semana por Pakistán, mediador entre los dos países.

El propio presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que si Israel no cesa sus ataques sobre territorio libanés, donde ya han muerto más de 1.900 personas desde el 2 de marzo, estas conversaciones "carecen de sentido".

Por su parte, Qalibaf ha reiterado que Estados Unidos deberá "aceptar los derechos de Irán" durante el encuentro bilateral de Islamabad, advirtiendo de que la consecución o no de un acuerdo dependerá de tal "aceptación".

"Irán ha venido de buena fe a las negociaciones en Islamabad, pero no confía en Estados Unidos", ha sentenciado el líder del Parlamento iraní, incidiendo en que Washington "no ha cumplido con sus promesas en negociaciones anteriores", según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticas IRNA.

La delegación iraní cuenta en total con más de 70 personas, entre las que se encuentran 26 miembros de comités técnicos, especializados en los ámbitos político, económico y de seguridad, así como personal especializado en coordinación y protocolo, y traductores. Además, la comitiva estará acompañada por más de una veintena de profesionales de la información de diferentes medios de comunicación, según ha informado la agencia semioficial Tasnim.