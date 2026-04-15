Llega a Teherán una delegación paquistaní en medio de los esfuerzos para una nueva ronda entre Irán y EEUU

Archivo - July 16, 2023, Tehran, Iran: Iranian President (unseen) meets Pakistani Pakistani Army general and Chief of Army Staff SYED ASIM MUNIR AHMED SHAH. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación liderada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, ha aterrizado este miércoles en la capital iraní, Teherán, en el marco de los esfuerzos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos con el objetivo de seguir los contactos iniciados el pasado fin de semana que busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El departamento de medios de las Fuerzas Armadas de Pakistán ha confirmado en redes sociales que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha recibido a Munir, quien está acompañado por una nutrida delegación, poco después de llegar a la capital junto al ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y otros altos funcionarios.

Araqchi ha asegurado que "es un placer dar la bienvenida" a Munir, a quien ha saludado afectuosamente a su llegada a Irán, según un vídeo difundido en sus redes sociales.

El titular de la cartera diplomática ha trasladado su "agradecimiento a Pakistán por haber acogido tan generosamente este diálogo", lo que ha considerado como muestra de "la profundidad y la solidez" de las relaciones entre Teherán e Islamabad. "Nuestro compromiso con la promoción de la paz y la estabilidad en la región sigue siendo firme y compartido", ha agregado.

Munir tiene previsto transmitir a los funcionarios iraníes la postura actual de Washington y explorar las posibilidades de una segunda ronda de negociaciones entre las partes que, previsiblemente, tendrá lugar en Islamabad, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.