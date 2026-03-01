Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque

February 24, 2026, London, England, United Kingdom: JOHN HEALEY, Defence Secretary, arrives at Downing Street for a weekly Cabinet Meeting. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha confirmado este domingo que el Ejército británico identificó dos misiles iraníes disparados "en dirección" a sus bases en Chipre si bien ha descartado por ahora que se haya tratado de un ataque.

"Estamos bastante seguros de que no apuntaban a nuestras bases", ha declarado Healey en una entrevista con Sky News. Reino Unido cuenta, cabe recordar, dos bases en la isla.

Healey, sin embargo, ha declarado que el incidente es una señal de que la escalada regional tras los ataques de EEUU e Israel y los contraataques iraníes "es una amenaza muy real y creciente".

Como ejemplo, Healey ha indicado que parte de los misiles iraníes disparados contra bases de EEUU en Bahréin, como parte de su contraataque, acabaron impactando a pocos metros de militares británicos destacados en el país.

Por su parte, el Gobierno chipriota ha asegurado que no tiene constancia de misiles disparados siquiera en dirección a la isla y que la situación en el Mediterráneo oriental no reviste ningún tipo de peligro.

"En relación con las declaraciones e informes de prensa que hacen referencia al lanzamiento de misiles hacia Chipre, se aclara que no es así y que no hay indicio alguno de que se haya producido ninguna amenaza para el país", ha declarado el portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, en redes sociales.