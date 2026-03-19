Irán.- AMP.- Macron aboga por una "moratoria" sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron - íhová Michaela/CTK/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado la importancia de implementar una "moratoria" sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y, en especial, de suministro de energía y agua en Oriente Próximo, en el marco de las hostilidades en la zona tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta del país asiático a la misma apuntando a territorio israelí y bases estadounidenses.

"Nos conviene, sin demora, implementar una moratoria sobre los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en particular las instalaciones de suministro de energía y agua", ha remarcado el mandatario galo en un mensaje publicado en sus redes sociales, tras haber mantenido una conversación con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump.

En dicha llamada, según ha descrito el jefe del Elíseo, los líderes han ahondado en el reciente ataque con misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, a 80 kilómetros al norte de Doha, capital de Qatar, lo que ha provocado que el Ministerio de Exteriores qatarí haya declarado 'persona non grata' a los agregados de seguridad y militar iraníes, así como a su personal.

La conversación entre ambos dirigentes, sobre la que las autoridades qataríes no se han pronunciado hasta el momento, ha llegado horas después de que la empresa petrolera QatarEnergy haya confirmado "daños considerables" tras un ataque con misiles iraníes contra el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, después de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona por posibles "contraataques".

En respuesta, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha cargado contra Macron por "no pronunciar ni una palabra de condena sobre la guerra israelí-estadounidense contra Irán" y mostrar "preocupación" solo ante las respuestas de Teherán a los ataques contra el país.

"No condenó a Israel cuando hizo volar por los aires depósitos de combustible, exponiendo a millones de personas a toxinas. Su actual 'preocupación' no llega tras el ataque de Israel contra nuestras instalaciones gasísticas. Llega tras nuestras respuesta. Es triste", ha zanjado a través de un mensaje en sus redes sociales.

Irán lanzó sus ataques contra Ras Lafan horas después de que Israel llevara a cabo un bombardeo contra el campo de gas iraní de South Pars, gestionado de forma conjunta con Qatar, en el marco de la citada ofensiva junto a Estados Unidos, lanzada el 28 de febrero en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.