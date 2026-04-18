La Marina británica informa de disparos de la Guardia Revolucionaria a un petrolero cerca de Ormuz

Archivo - April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) speed boat is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de comercio marítimo de la Marina británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este sábado que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria de Irán han abierto fuego contra un carguero en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de nuevo bloqueado desde esta mañana por las autoridades iraníes, que no se han pronunciado aún sobre lo ocurrido.

La UKMTO informa en un comunicado de que el capitán de un carguero todavía no identificado ha denunciado que las dos patrulleras "se aproximaron" al navío a unas 20 millas náuticas al noroeste de Omán y dispararon contra el carguero.

Ni el navío ni su tripulación han registrado daños, según la primera evaluación del incidente.

El portal TankerTrackers, citado por la agencia DPA, habla de que dos petroleros se han visto involucrados en el incidente: el atacado y otro barco acompañante que también ha tenido que retroceder. El portal ha identificado a uno de los petroleros como un carguero de bandera india que transportaba dos millones de barriles de crudo iraquí.

Poco después, la UKMTO ha informado de un segundo incidente a 25 millas náuticas al noreste de Omán, cuando un carguero "fue alcanzado por un proyectil desconocido que causó daños" a algunos de los contenedores que transportaba, pero no hay constancia ni de incendios ni de impacto ambiental.

Dos de los armadores de los numerosos buques estancados en la zona han confirmado a Bloomberg que los barcos han recibido un aviso por radio de la Marina iraní en el que se les informa de la reanudación del bloqueo y de que esperen al permiso pertinente de las autoridades para el tránsito.