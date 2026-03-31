Al menos cuatro muertos en un ataque contra una mezquita en el noroeste de Irán

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este martes en un nuevo ataque achacado a Estados Unidos e Israel contra la mezquita de Huseiniye Azam, un famoso templo musulmán situado en la ciudad de Zanyán, en el noroeste del país, según han informado las autoridades locales.

Fuentes cercanas al asunto han indicado a la agencia de noticias iraní ISNA de que las cuatro personas han fallecido como resultado del "ataque del régimen sionista-estadounidense contra un recinto administrativo de la mezquita" y sitúan en 26 los heridos.

Los equipos de emergencias iraníes han trasladado a los heridos a varios hospitales de la zona a medida que continúa la operación de búsqueda y rescate de posibles fallecidos y heridos.

Este mismo martes, el Ejército de Israel ha indicado que ha "completado otra oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní" en la capital del país, Teherán, donde se han registrado varios cortes del suministro eléctrico, si bien de momento se desconoce si hay víctimas o heridos.

ATAQUES A INSTALACIONES MILITARES

En este sentido, ha indicado que se ha "completado una nueva oleada de ataques contra instalaciones de producción de armas" en Teherán, donde se ha visto afectada una fábrica "utilizada para fundir y rellenar con explosivos las ojivas de misiles balísticos destinados a ser lanzados contra el Estado de Israel, un complejo de investigación y desarrollo de componentes para armas avanzadas y una planta de producción de componentes para misiles balísticos".

A esto se suma "un centro de producción, investigación y desarrollo de componentes para misiles antitanque, misiles tierra-aire en miniatura y otras armas", según un comunicado del Ejército israelí difundido a través de redes sociales. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han seguido atacando instalaciones de lanzamiento en Teherán, incluyendo posiciones de lanzamiento de misiles antiaéreos", ha recalcado.

Asimismo, se han registrado ataques contra "zonas militares" de la provincia de Isfahán, en el centro del país, tal y como han informado las autoridades locales a la agencia de noticias Fars.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.