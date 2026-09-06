Irán.- AMP.- Al menos once muertos en el oeste de Irán tras la explosión de un camión cisterna

RUSSIA, MOSCOW - AUGUST 27, 2026: The scene of a car accident in south-west Moscow. A car veered onto a pedestrian walkway and collided with another car - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y otras siete han resultado heridas después de que un camión cisterna haya explotado provocando así un accidente de tráfico en la provincia iraní de Kurdistán, ubicada en el noroeste del país, según han informado las autoridades locales.

El incidente ha tenido lugar en una carretera interurbana entre el condado de Sanandaj, en Kurdistán, y el condado de Hamedán, en la provincia de Hamedán, según ha declarado el jefe de los servicios médicos de la región, Babak Hodaei, en declaraciones recogidas por la cadena estatal iraní, IRIB.

Según ha informado Hodaei, el incidente habría provocado que varios vehículos cercanos se incendiaran, al tiempo que ha agregado que los equipos de rescate han trasladado directamente a los heridos a un hospital en Sarandaj.

Las operaciones de rescate siguen en curso, de acuerdo con la cadena estatal.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha lamentado el "trágico incidente" y ha afirmado que la pérdida de vidas es "motivo de profundo pesar", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Expresamos nuestras condolencias a las familias afectadas y al pueblo del Kurdistán", ha dicho, antes de resaltar que "las autoridades competentes deben priorizar la atención inmediata a los heridos, brindar apoyo a las familias y realizar una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente".