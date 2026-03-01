Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

28 February 2026, Iraq, Baghdad: Iraqi Shiites shout slogans as they carry a portrait of Ayatollah Ali Khamenei and wave Iranian flags during a protest near the US embassy in Baghdad against recent US-Israeli strikes on Iran. Photo: Ameer Al-Mohammedawi/d - Ameer Al-Mohammedawi/dpa

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto como consecuencia de enfrentamientos entre Policía y manifestantes concentrados este domingo ante el Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi para protestar contra la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques de EEUU e Israel que comenzaron el pasado sábado en Irán.

La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático, según informan fuentes de seguridad a la cadena paquistaní Geo TV.

El balance provisional de muertos ha sido confirmado por el médico policial Summaiya Syed al medio paquistaní 'Dawn'. Los cuerpos han sido trasladados al Hospital Civil de Karachi (CHK). Dos policías heridos y otros dos manifestantes heridos fueron trasladados al Centro Médico de Postgrado Jinnah (JPMC) para recibir tratamiento.

Irán confirmó esta madrugada la muerte de Alí Jamenei y ha anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe. Falleció en su oficina ubicada en su residencia mientras realizaba labores de trabajo, según los medios iraníes, como consecuencia de los bombardeos de Tel Aviv y Washington que atacaron este sábado de sorpresa el centro de poder del país persa con el objetivo declarado de forzar un cambio de gobierno en Irán.

En el mismo ataque fallecieron la hija del ayatolá, su nieto y su yerno.