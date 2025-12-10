Mueren cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en un ataque cerca de la frontera con Pakistán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán han muerto este miércoles en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la provincia de Sistán y Baluchistán, en la frontera con Pakistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El organismo ha indicado en un primer momento que tres agentes murieron "cuando llevaban a cabo una misión para proteger las fronteras frente a grupos terroristas" en Lar Zahedan, si bien posteriormente ha indicado que uno de los heridos ha sucumbido a las heridas, aumentando a cuatro el balance.

Según la Guardia Revolucionaria iraní, hay una operación en la zona para capturar a los responsables "de este acto contra la seguridad", tal y como ha recogido la agencia de noticias iraní IRNA.

Esta zona de Irán ha sido escenario de numerosos ataques del grupo armado Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--. El grupo ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán.

Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.