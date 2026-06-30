Irán.- AMP.- Mueren dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en un ataque cerca de la frontera con Irak

Archivo - March 4, 2026, Tehran, Tehran, Iran: An IRGC soldier is standing in front of one of the police headquarters buildings that was targeted during the US and Israeli attacks on Iran, causing the destruction of the building and damage to surrounding - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo
MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán han muerto en un ataque perpetrado en la ciudad de Paveh, situada en la provincia de Kermanshah, cerca de la frontera con Irak, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.
La rama de la Guardia Revolucionaria en Kermansah ha denunciado este "acto cobarde y terrorista" ha dejado además dos heridos, antes de agregar que las víctimas, identificadas como Burhan Krisani y Jaled Jaledinia, fueron tiroteadas en la vivienda de una de ellas.
"Los detalles exactos de este incidente están siendo investigados por las autoridades", ha manifestado en su comunicado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado la muerte de seis presuntos terroristas en una operación llevada a cabo entre las localidades de Mahabad y Piranshahr, situadas en las provincias de Azerbaiyán Occidental y Azerbaiyán Oriental, respectivamente.
Así, ha recalcado que "el enfrentamiento con estos grupos terroristas tuvo lugar en una zona montañosa entre Mahabad y Piranshahr, con apoyo de fuego de artillería", antes de resaltar que "los cadáveres de cuatro terroristas, junto con diversas armas y equipamiento, han sido entregados a las autoridades".
"Cualquier acción destinada a desestabilizar las fronteras noroccidentales recibirá una respuesta decisiva", ha advertido la Guardia Revolucionaria, en referencia a las operaciones contra milicias kurdas que operan en esta zona del país, situada cerca de la frontera con Irak.
Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí --en el norte de Irak--, uasn acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.