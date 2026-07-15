Irán.- AMP.- Mueren nueve personas, incluidos dos civiles, por los últimos bombardeos lanzados por EEUU contra Irán

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto a causa de los bombardeos ejecutados durante las últimas horas por Estados Unidos contra Irán, según han denunciado las autoridades del país asiático, que han especificado que las víctimas son siete militares y dos civiles y han agregado que más de 200 personas han resultado heridas de diversa consideración debido a estos ataques.

El Ejército iraní ha señalado en un comunicado que las fuerzas estadounidenses "han lanzado trece misiles contra un centro médico y alojamiento de un barracón de las Fuerzas de Tierra en Bampur", situada en el condado de Iranshahr, con el objetivo de "causar el mayor número de víctimas humanas". Siete militares de la 388ª Brigada de Iranshahr han caído mártires, con varios heridos que están recibiendo tratamiento", ha apuntado.

Así, ha condenado el "cobarde ataque" y ha trasladado sus condolencias a los familiares de los "valientes guerreros", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "La venganza por la sangre pura de los mártires de este crimen es segura e inminente, y el Ejército de Irán, con la ayuda de Dios y el apoyo de las Fuerzas Armadas, dará una respuesta decisiva a esta acción agresiva del enemigo estadounidense", ha zanjado.

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que los ataques han matado además a dos mujeres, mientras que otras 260 personas han resultado heridas, de las cuales 222 "ya han recibido tratamiento y han recibido el alta". "Recemos por la salud de nuestros seres queridos que están en el hospital", ha manifestado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, ha especificado que "más de 30 civiles han sido martirizados en los ataques de los últimos días contra el sur del país". "El Gobierno estará con el pueblo con todo su poderío", ha manifestado en redes sociales, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"El sur de Irán es el corazón palpitante de esta patria. El sur de Irán es el alma de Irán", ha manifestado Mohajerani, quien no ha dado un balance detallado sobre víctimas o lugares en los que habrían sido lanzados los ataques de Estados Unidos.

Las fuerzas del país norteamericano han lanzado en las últimas horas numerosos bombardeos contra Irán, tras lo que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha destacado en un comunicado que esta oleada de ataques ha sido ejecutada contra "capacidades" militares de Irán, al tiempo que ha informado de la reimposición de un bloqueo naval contra los puertos y costas del país asiático.

En respuesta, Irán ha reivindicado ataques contra intereses militares estadounidenses en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait, en el marco de un cruce de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz.