MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este lunes que Europa también está amenazada por el programa nuclear y el programa de misiles iraníes durante la acogida que ha dado en Jerusalén al primer ministro checo, Andrej Babis.

"Los misiles iraníes no paran en las fronteras de Israel. Tampoco lo hace su terrorismo. Y tampoco sus ambiciones nucleares. Europa no es un espectador. Europa es un objetivo" de Irán, ha subrayado Netanyahu en rueda de prensa conjunta con Babis.

El mandatario israelí, en funciones tras las elecciones del pasado 27 de octubre, ha destacado el apoyo de Praga a Israel y ha criticado a otros gobiernos europeos: "algunos prefieren condenar a Israel que enfrentarse al terrorismo". En contraste, República Checa "se niega a confundir el bien y el mal".

Netanyahu ha reivindicado que su gobierno "ha cambiado la faz de Oriente Próximo" con los logros militares tras el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, también en lo que respecta a los programas nuclear y balístico iraní, aunque "el trabajo no está terminado".

"Juntos y con otros que espero que se nos unan pronto defenderemos nuestra civilización común. Es lo que está en juego", ha advertido Netanyahu.

BABIS INVITA A ISRAEL A INVERTIR EN REPÚBLICA CHECA: "ES EL FUTURO"

Babis, por su parte, ha mostrado interés en ampliar la cooperación en materia de defensa con Israel y ha destacado la calidad de las tecnologías antiaéreas israelíes y su experiencia en el campo de batalla.

Asimismo, ha remarcado ante su par interino que "República Checa es un país muy seguro" y "el mejor para invertir". "Es el futuro de Europa", ha llegado a aseverar Babis, antes de asegurar que "mucha gente se está mudando de Alemania a República Checa".

Sus declaraciones han tenido lugar tras un encuentro privado entre los dos mandatarios, seguido de una reunión más amplia en la que han participado los ministros de Exteriores, Defensa, Salud y Deportes de ambos países, así como el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, el secretario militar de Netanyahu y los embajadores.

Además, Babis estará unas 24 horas en el país, tiene previsto reunirse también con el líder de la oposición, Gadi Eisenkot, quien aspira a convertirse en el primer ministro israelí.