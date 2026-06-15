Irán.- AMP.- Netanyahu asegura que la "lucha no ha terminado" pese al acuerdo entre EEUU e Irán

JERUSALEM, Feb. 7, 2024 -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at a press conference at the Prime Minister's office in Jerusalem, on Feb. 7, 2024. Netanyahu rejected Hamas's proposal for a ceasefire in the Gaza Strip on Wednesday. - Europa Press/Contacto/Marc Israel Sellem/JINI

Afirma que "con o sin acuerdo" Teherán no dispondrá de armas nucleares, porque esta es "la misión de mi vida"

Asegura que las tropas israelíes permanecerán en las zonas ocupadas en Líbano "cueste lo que cueste"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que "la lucha no ha terminado" en un mensaje dirigido a los ciudadanos del país tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva contra el país asiático.

"Somos fuertes y decididos, pero la lucha aún no ha terminado. Seguiremos en guardia, seguiremos siendo fuertes y decididos, para defendernos tanto como sea necesario. Esto no solo aplica contra Irán, sino también contra sus ramas terroristas", ha señalado en un discurso anterior a una rueda de prensa.

Netanyahu ha señalado que "la misión de mi vida es combatir el programa nuclear iraní" y ha asegurado que "con acuerdo o sin él, Irán no tendrá armas nucleares".

Asimismo, ha defendido la guerra desatada el pasado 28 de febrero contra territorio iraní, destacando sus "logros" en una comparecencia en hebreo en la que se ha negado a admitir que la ofensiva ordenada hace más de tres meses sea un fallo.

"No me equivoqué, y hemos definido nuestro objetivo, que es eliminar la amenaza nuclear existencial para Israel. Eliminamos el riesgo de una destrucción inmediata. Junto con nuestros amigos estadounidenses, lanzamos la mayor operación de ataque en la historia de Israel. Eliminamos a los científicos nucleares. Eliminamos a los líderes del régimen terrorista", ha manifestado.

En esta línea, y evocando las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, Netanyahu ha asegurado que "destruimos su armada y su fuerza aérea". "Eliminamos a comandantes que masacraron al pueblo iraní. Causamos enormes daños a la economía de Irán. Algunos los estiman en cientos de miles de millones de dólares, otros incluso en cerca de un billón de dólares. Una pérdida inmensa para la economía iraní, que les llevará décadas construir", ha remachado.

Por otra parte, el dirigente ha asegurado que las fuerzas israelíes permanecerán en las zonas ocupadas de Líbano "el tiempo que sea necesario para proteger" a su país, pese a que Teherán ha condicionado cualquier acuerdo con Washington a que este incluya a Beirut.

"Hemos establecido zonas de seguridad profundas alrededor de Israel en Gaza, en Líbano, en Siria. Permaneceremos en las zonas de seguridad el tiempo que sea necesario para proteger a nuestro país", ha declarado, insistiendo en ello "cueste lo que cueste".