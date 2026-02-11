Irán.-AMP.- Netanyahu recibe información "actualizada" de las negociaciones con Irán en su reunión con Witkoff y Kushner

En el centro, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a los representantes estadounidenses Steve Wittkof y Jared Kushner - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha reunido este martes en Washington con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Donald Trump--, quienes han encabezado la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán celebradas la semana pasada en Omán.

Así lo ha señalado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí en un breve comunicado, indicando que el encuentro ha tenido lugar en la conocida como la Casa Blair, la residencia oficial para invitados de los presidentes estadounidenses. "Durante la reunión, el primer ministro y los enviados Witkoff y Kushner discutieron asuntos regionales y proporcionaron información actualizada sobre la primera ronda de negociaciones que mantuvieron con Irán el viernes pasado", ha agregado sin ofrecer más detalles de la reunión.

Netanyahu, que ha aterrizado horas antes en la capital estadounidense, será recibido este mismo miércoles por el secretario de Estado, Marco Rubio, para luego reunirse con el inquilino de la Casa Blanca en una visita organizada a petición del dirigente israelí, quien "considera que cualquier negociación debe limitar los misiles balísticos e incluir el cese del apoyo al eje iraní", en palabras de su oficina en un comunicado oficial.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha manifestado este miércoles su esperanza de que las conversaciones entre Netanyahu y Trump contribuyan a combatir "el imperio del mal". "Les deseamos éxito en traer la paz y en la lucha contra ese imperio del mal que emana de Teherán", ha afirmado en declaraciones a los medios desde Canberra, en Australia, en el marco de una visita marcada por el atentado en una playa de Sídney, durante la festividad judía de la Janucá, que el pasado diciembre dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos.

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha abordado este martes las conversaciones con Washington durante una reunión con el sultán de Omán, Haitham Bin Tariq, en Mascate, en la que también han tratado "posibles vías para alcanzar un acuerdo equilibrado y justo para todas las partes", de acuerdo a una nota del Ministerio de Exteriores omaní.

El también asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha informado durante la jornada de sus encuentros en Omán y, en un mensaje publicado en inglés, ha cargado contra Israel insistiendo en que "los americanos deben permanecer alerta ante el papel destructivo de los sionistas", en referencia al viaje de Netanyahu a la capital estadounidense. De esta forma, ha pedido a Washington "pensar con prudencia" y "no permitir" que Israel influya en las negociaciones nucleares abiertas con Teherán.