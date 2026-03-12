Irán.- AMP.- Netanyahu ve en Mojtaba Jamenei una "marioneta" de la Guardia Revolucionaria iraní

TEL AVIV, March 2, 2026 -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the Kirya military headquarters in Tel Aviv, Israel, March 1, 2026. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Sunday that the Israeli air force is striking Tehran with "i - Europa Press/Contacto/GPO

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tachado este jueves al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei de "marioneta" de la Guardia Revolucionaria iraní, y ha asegurado que Israel está "aplastando al régimen" de Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos hace trece días.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa telemática en la que, al ser preguntado por el nuevo líder supremo iraní, ha afirmado que "no contrataría un seguro de vida para ninguno de los líderes de las organizaciones terroristas". Son sus primeras declaraciones a los medios desde el pasado 28 de febrero, cuando los ataques sorpresa contra territorio iraní acabaron con Alí Jamenei, padre y predecesor en el cargo de Mojtaba Jamenei.

Netanyahu ha asegurado que Israel está "aplastando al régimen terrorista de Irán" y que "está atacando y derrotando a sus representantes: Hezbolá en Líbano". Al hilo, ha señalado que el grupo chií "está sintiendo la fuerza" de su brazo y "la sentirá aún más". "Pagará un precio muy alto por su agresión", ha advertido.

"Gracias a una unión de fuerzas sin precedentes entre Israel y Estados Unidos, hemos logrado grandes avances, avances que están cambiando el equilibrio de poder en Oriente Próximo e incluso más allá", ha celebrado. "Hemos creado una alianza sin precedentes con Estados Unidos, una alianza con nuestro gran amigo, mi amigo personal, el presidente (Donald) Trump. Hablamos casi todos los días. Hablamos libremente, intercambiamos ideas y consejos, y tomamos decisiones juntos", ha afirmado.

El dirigente ha justificado una vez más la ofensiva lanzada contra territorio iraní, alegando que el difunto Jamenei "aceleró" el programa nuclear iraní. "Si no hubiéramos actuado de inmediato, en pocos meses las industrias de la muerte de Irán se habrían vuelto inmunes a cualquier ataque. Por lo tanto, salimos juntos a la batalla, Estados Unidos e Israel, para continuar lo que habíamos comenzado y evitar que Irán desarrollara armas nucleares (y) misiles balísticos que amenazaran a Israel, a Estados Unidos y al mundo entero". "Ese es nuestro objetivo", ha agregado.

Netayahu, que se ha expresado en hebreo, ha dirigido también parte de su intervención a los iraníes, reiterando que "se acerca el momento en que podrán emprender un nuevo camino hacia la libertad". "Etamos trabajando para avanzar en otro objetivo: crear las condiciones que permitan al pueblo iraní derrocar el cruel régimen tiránico que lo ha oprimido durante casi 50 años (...) Ese momento está cada vez más cerca. Estamos con ustedes. Les estamos ayudando. Pero, al final, depende de ustedes. Está en sus manos", ha apuntado.

AMENAZA CON UNA OPERACIÓN TERRESTRE EN LÍBANO SI NO DESARMA A HEZBOLÁ

Por otra parte, el primer ministro israelí ha amenazado con una operación militar terrestre sobre Líbano, si el Gobierno de Nawaf Salam "sigue permitiendo que Hezbolá actúe en violación de su compromiso de desarmarlo". "Ustedes se comprometieron, así que tomen su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que lo hagan", ha declarado.

"Si no lo hacen, está claro que lo haremos nosotros ¿Cómo? Sobre el terreno, fuera del terreno, otras cosas... No voy a entrar en detalles aquí. Pero les prometo, como he dicho, que le cobraremos un precio muy alto a Hezbolá", ha asegurado.

Además, ha advertido a las autoridades del país vecino que si "quieren salvarse", deben "participar en esta acción". "Si no lo hacen, no tendremos más remedio que hacerlo a nuestra manera", ha defendido, antes de asegurar que no va a "abandonar a los residentes del norte" de Israel.