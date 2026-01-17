Ocho heridos y 14 manifestantes detenidos en una protesta ante la Embajada de Irán en Londres

January 14, 2026, London, United Kingdom: A protester cuddles a wrapped human corpse which symbolises a victim who was killed by the Iranian regime. Hundreds of Iranian royalists gathered outside the Iranian Embassy in London, UK. Protesters want to show - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek

La Policía y los servicios de Emergencia británicos han confirmado ocho heridos, entre ellos cuatro agentes, y 14 manifestantes detenidos en el transcurso de una protesta convocada para este pasado viernes por la noche ante la Embajada de Irán en Londres dentro de la crisis que atraviesa la república islámica, envuelta desde hace casi dos semanas en episodios de violencia y disturbios.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía Metropolitana de Londres ha indicado que entre los detenidos hay un individuo que consiguió llegar hasta el tejado de la Embajada y arrancó una bandera. Ha sido arrestado por daños criminales, invasión de propiedad diplomática y agresión a la Policía.

La Policía ha indicado que varios de los manifestantes arrojaron "proyectiles" a los agentes antes de la llegada de refuerzos que se han pasado la noche ante la misión diplomática iraní.

Los cuatro agentes recibieron heridas leves y tratamiento in situ mientras que de momento no hay información sobre las otras cuatro personas hospitalizadas.