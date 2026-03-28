El OIEA indica que no hay aumento en niveles de radiación tras ataque israelí contra planta de uranio en Irán

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, ha informado este viernes de que no se ha registrado un aumento en los niveles de radiación tras el ataque de Israel contra la planta de producción de óxido de uranio concentrado, conocido coloquialmente como "torta amarilla", y ubicada en la provincia iraní de Yazd.

"Irán ha informado al OIEA que la planta de producción de óxido de uranio concentrado Shahid Rezayee Nejad, ubicada en la provincia de Yazd (también conocida como Ardakan), ha sido atacada hoy. No se ha informado de un aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones", ha señalado el organismo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El OIEA ha indicado también que está ya investigando el incidente. "El director general, Rafael Grossi, reitera su llamamiento a la moderación para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear", ha sentenciado, sin dar más detalles al respecto.

El ataque contra la planta de óxido de uranio concentrado en Yazd se ha producido horas después de que el Ejército israelí bombardease una planta de agua pesada en la provincia irnaí de Arak y dos fábricas de acero en el suroeste del país. Al poco tiempo, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado la "inacción" del organismo presidido por Grossi ante estos ataques.

"Resulta sorprendente la inacción de los organismos internacionales, en especial del Organismo Internacional para la Energía Atómica, ante estos ataques barbáricos", ha lamentado el organismo iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias del país persa Tasnim.

La OEAI ha señalado también que estos ataques suponen una "clara violación" del Derecho Internacional y una "grave amenaza" contra la seguridad en la región.

Estos ataques, a los que se suma el cometido horas después contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur de Irán, se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una extensión de la suspensión de ataques contra centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.