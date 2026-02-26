Irán.- AMP.- Omán destaca "una apertura sin precedentes" a "ideas nuevas y creativas" en los contactos entre EEUU e Irán

Archivo - December 30, 2024, Tehran, Iran: Iranian Speaker of the (unseen) meets with Oman's Foreign Minister SAYYID BADR BIN HAMAD AL BUSAISI in Tehran. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

El Gobierno de Omán ha destacado este jueves que existe "una apertura sin precedentes" por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní, tras el inicio de una tercera ronda de conversaciones indirectas en la ciudad suiza de Ginebra.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha resaltado que estos esfuerzos "continúan con diligencia y espíritu constructivo" para aprovechar "la apertura sin precedentes de los negociadores a ideas y soluciones nuevas y creativas" y "la creación de condiciones que apoyen el progreso y el logro de un acuerdo justo y con garantías sostenibles".

Al Busaidi se ha reunido a primera hora del día con la delegación de Estados Unidos, formada por Steve Witkoff y Jared Kushner, para "abordar las opiniones y propuestas de la parte iraní y las repuestas y preguntas del equipo negociador estadounidense" sobre los aspectos relacionados con el programa nuclear de cara a sacar adelante un acuerdo.

Asimismo, ha mantenido un encuentro con el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para tratar "las nuevas ideas que actualmente se están negociando entre las partes iraní y estadounidense, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva ronda de negociaciones indirectas entre ellas".

En este sentido, ha destacado la importancia del "papel profesional y técnico que desempeña el OIEA a la hora de garantizar la transparencia, la credibilidad y la gestión de los procedimientos relacionados" con los términos de un posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha subrayado que esta nueva ronda de contactos "está centrada en el asunto nuclear", descartando que se estén abordando otros temas, como el programa balístico de Irán o su situación a nivel interno, tal y como ha reclamado Washington.

"Nuestras posiciones y consideraciones fueron consideradas anoche (por la noche del miércoles) a la parte omaní. Esta mañana han empezado las discusiones entre las partes estadounidense y omaní", ha apuntado, antes de adelantar que durante los próximos minutos haya nuevas "conversaciones indirectas", en las que "probablemente participará" Grossi.

"Parte de nuestro trabajo es analizar los puntos de vista y los comentarios de los funcionarios estadounidenses", ha subrayado el portavoz de la diplomacia iraní, antes de insistir en que "las contradicciones no ayudan a hacer avanzar el proceso diplomático", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

NUEVOS CONTACTOS DURANTE LA TARDE

En este contexto, el propio Al Busaidi ha confirmado que las partes "han intercambiado ideas creativas y positivas en Ginebra", antes de apuntar que ambas delegaciones se han tomado un tiempo de descanso.

"Los negociaciones de Estados Unidos e Irán se han tomado un receso. Reiniciaremos (las conversaciones indirectas) durante el día de hoy. Esperamos lograr más progresos", ha dicho en redes sociales, sin que las delegaciones se hayan pronunciado al respecto y sin que por ahora haya detalles sobre el contenido concreto de estas conversaciones.

Washington ha incrementado durante las últimas semanas su despliegue militar en Oriente Próximo, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegan incluso a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.