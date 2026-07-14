Irán.- AMP.- La OMI defiende la "libertad de navegación" en un Ormuz "libre de peajes" y condena los ataques a buques

Archivo - May 12, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS George H. W. Bush operating in support of Operation Epic Fury and the naval blockade of Iran, May 3, 2025, on the Arabian Sea.,Image: 1098350702, Li - Handout/U.S Navy / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reiterado este lunes su defensa de la "libertad de navegación" conforme al Derecho Internacional en una declaración en la que ha condenado los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, paso que defiende como "libre de peajes" y que se encuentra envuelto actualmente en una nueva escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"El Consejo de la Organización Marítima Internacional ha concluido su 137º período de sesiones reafirmando la importancia de preservar los derechos y libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional", ha señalado la organización en nota de prensa.

En dicho periodo, el Consejo de la OMI ha adoptado una resolución mediante la cual subraya que "el derecho de paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional no debe ser amenazado, impedido, denegado, obstaculizado, menoscabado ni suspendido". Además, ha reiterado que "cualquier medida adoptada por los Estados ribereños para regular el tráfico en las rutas marítimas vitales debe realizarse de conformidad con las normas de la OMI en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés)".

Pese a la amplitud de rango de esta declaración, la Organización se ha pronunciado acto seguido y de manera explícita sobre el estrecho de Ormuz, sumergido en nuevos intercambios de hostilidades, drones y misiles que lo sobrevuelan en diversas direcciones y múltiples buques alcanzados por proyectiles e incendiados en el marco de la reavivada guerra entre Estados Unidos e Irán, que reclaman el control del estratégico paso y, respectivamente, la imposición de peajes y cierre del mismo.

Ante esta coyuntura, el Consejo de la OMI, que ha evitado hacer alusión directa a ninguno de los países involucrados, ha condenado "los ataques contra buques mercantes civiles", como los dos navíos emiratíes 'Mombasa' y 'Al Bahia' atacados por Irán en las últimas horas, y ha hecho "un llamamiento a la desescalada de las tensiones".

Al hilo, ha reclamado que "cualquier acuerdo entre los Estados ribereños de la región deberá garantizar el derecho de paso no discriminatorio y sin trabas de todos los buques, mediante el sistema de separación de tráfico reconocido internacionalmente y adoptado por la OMI en 1968".

En este sentido, ha subrayado que "el paso por el Estrecho debe permanecer libre de peajes y tasas, de conformidad con el Derecho Internacional, incluido el Convenio de la OMI", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya declarado a Washington "guardián" de la estratégica vía marítima y anunciado que, como tal, cobrará una tasa del 20% sobre todas los cargamentos que transiten este paso.

Más específicamente sobre la idea de cobrar peajes que ha propuesto Washington, la OMI ha incidido en que su postura es "coherente" y pasa por "oponerse firmemente al cobro de tasas por el paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional". "No existe ningún fundamento jurídico que permita introducir peajes obligatorios por transitar por un estrecho", ha incidido un portavoz de la organización en declaraciones a Europa Press.

De este modo, ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que "explore opciones que promuevan la seguridad del tráfico marítimo y que colabore con los Estados ribereños, los demás Estados Miembros y el sector para garantizar un retorno coordinado y sostenible a la navegación sin trabas por el Estrecho".