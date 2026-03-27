Irán.-AMP.- La ONU anuncia grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en Ormuz

Archivo - January 27, 2026, New York, New York, USA: UN Secretary-General ANTONIO GUTERRES addresses a General Assembly meeting marking the UN International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust at UNHQ. GUTERRES underscored the i - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Naciones Unidas ha anunciado este viernes la creación de un grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en el estrecho de Ormuz en el marco del bloqueo del paso por la guerra de Irán.

"El objetivo principal del grupo de trabajo es desarrollar y proponer mecanismos técnicos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades humanitarias en el estrecho de Ormuz", ha señalado la ONU en declaraciones difundidas a la prensa, agregando que el mecanismo también tendrá como objetivo "facilitar el comercio de fertilizantes, incluyendo "materias primas".

El grupo estará liderado por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) e incluirá a representantes de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), si bien podrán participar también otras entidades.

"La puesta en marcha del mecanismo se realizará en estrecha consulta con los Estados miembro pertinentes, respetando plenamente la soberanía nacional y los marcos jurídicos internacionales establecidos", ha subrayado la Secretaría General de la ONU.

Asimismo, el grupo de trabajo permitirá "generar confianza entre los Estados miembro respecto al enfoque diplomático del conflicto" en Irán, mientras que constituirá "un valioso paso hacia una solución política más amplia". "El enviado personal del secretario general, Jean Arnault, liderará el diálogo político con los Estados Miembro con el apoyo del grupo de trabajo", ha zanjado.

BASADO EN "EXPERIENCIAS PASADAS"

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha explicado posteriormente en una rueda de prensa que el grupo de trabajo se basa "en experiencias pasadas", como la misión para enviar cereales a través del mar Negro en el marco de la invasión rusa de Ucrania o el mecanismo de verificación e inspección para el envío de bienes a Yemen.

"Tenemos mucha experiencia con este tipo de mecanismos en zonas de conflicto. Aún está por ver cómo será exactamente porque las conversaciones van a empezar", ha señalado, agregando que el secretario general, António Guterres, ha tenido varias llamadas durante la jornada con representantes de Irán, Estados Unidos, Egipto, Pakistán o Bahréin.

Dujarric ha detallado que el grupo de trabajo no se centra en los envíos de petróleo. "Se trata de cómo mitigar el impacto continuo de esta guerra", ha dicho, agregando que busca beneficiar a aquellas personas "más vulnerables" que no tienen "ninguna relación" con el conflicto en Oriente Próximo.

En este sentido, ha reiterado que la prioridad "inmediata" es satisfacer las necesidades humanitarias, con el foco en los fertilizantes y productos agrícolas. "Desde un punto de vista legal, se trata de aguas internacionales y necesitamos que exista libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha expresado, afirmando que la participación de Irán será "bastante crítica" dada su geografía.