La ONU pide "exenciones" para la entrega de ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz

MADRID, 11 Mar.

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha instado a los países a garantizar que haya "exenciones" para permitir la entrega de ayuda humanitaria a nivel mundial debido a la paralización del estrecho de Ormuz por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Hacemos un llamamiento a todas las partes para que garanticen que tengamos exenciones humanitarias para nuestros suministros humanitarios, de modo que podamos llegar a cualquiera y en cualquier lugar, sobre la base de la necesidad y no por motivos políticos", ha señalado durante una rueda de prensa celebrada desde la ciudad suiza de Ginebra.

En este sentido, ha mostrado preocupación por una mayor escalada en la región de Oriente Próximo que pueda "dañar otras rutas de suministro" a nivel mundial. "Todo esto tiene un impacto directo en nuestros suministros humanitarios, incluyendo en áreas de necesidad clave en el África subsahariana", ha recordado.

Fletcher --que ha mostrado preocupación por el aumento de los precios de los alimentos, la energía o los fertilizantes-- ha explicado que el coste de la respuesta humanitaria debido a la guerra en Irán ha aumentado y las agencias tendrán ahora que "priorizar" los recursos que tienen.

Por otro lado, Fletcher ha señalado que "todos los civiles, dondequiera que se encuentren en la región, deben ser protegidos", incluyendo escuelas, hospitales o infraestructuras energéticas, mientras que también ha hecho un llamamiento a "proteger al personal humanitario y facilitar su movimiento".

"Lograr la paz es difícil, pero siempre es mejor y requiere más valentía que la alternativa", ha expresado Fletcher, instando así a llevar a cabo una "diplomacia estratégica" de carácter "sereno, racional, paciente y esperanzador".

En este sentido, ha pedido renovar el compromiso con "la estabilidad, una gobernanza fiable y el Derecho Internacional". "Los acontecimientos de las últimas dos semanas confirman una vez más que vivimos en una época de brutalidad, impunidad e indiferencia. El andamiaje basado en normas, diseñado para contener los peores excesos de la guerra, se está resquebrajando", ha advertido.

EL IMPACTO, VISIBLE EN GAZA

Por otro lado, Fletcher ha asegurado durante un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las repercusiones del bloqueo del estrecho de Ormuz ya se sienten en la Franja de Gaza, donde "el precio de la harina ha aumentado un 270%".

"Los costes de envío globales han aumentado un 16% en comparación con el año pasado. Prevemos retrasos de seis meses en la entrega de suministros para múltiples respuestas humanitarias. Los cierres del espacio aéreo también interrumpen las misiones humanitarias en toda la región", ha advertido.

Fletcher ha afirmado que la "crisis humanitaria en Líbano" se ha intensificado a "una velocidad alarmante" en el marco de un conflicto que se ha saldado con la vida de más de 570 personas, mientras más de 750.000 están desplazadas por los ataques en albergues y otros sitios.

"Estos sitios están sobrepoblados, con saneamiento inadecuado y suministros esenciales insuficientes. Estas condiciones aumentan los riesgos de acoso, violencia sexual, explotación, abuso y tráfico, particularmente, por supuesto, para las mujeres y niñas", ha dicho.

En este contexto, las agencias humanitarias están sufriendo restricciones para acceder a las zonas de conflicto en el país, especialmente debido a los escombros y numerosas municiones sin estallar que bloquean carreteras clave.

"Y sin embargo, estamos viendo cantidades asombrosas de dinero --supuestamente mil millones de dólares al día-- gastados en destrucción, mientras algunos políticos se jactan de recortar la ayuda a quienes están en mayor peligro a nivel global. Con una fracción de este dinero, podemos salvar millones de vidas en todo el mundo", ha criticado.

"La última crisis humanitaria en Líbano es sólo una consecuencia más de una guerra regional que se está descontrolando. La guerra no se limita a las fronteras, sino que rompe mercados, cadenas de suministro y los precios de los alimentos", ha argüido.

Los equipos humanitarios de la ONU han podido distribuir más de 500.000 comidas calientes, más de 270.000 litros de agua embotellada, así como artículos de higiene y suministros para el hogar, incluyendo 123.000 litros de combustible para mantener los servicios críticos.