Pakistán anuncia que acogerá contactos entre Irán y EEUU "en los próximos días"

Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Bader Abdelati; Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Pakistán, Ishaq Dar, y Turquía, Hakan Fidan en Islamabad - GOBIERNO DE PAKISTÁN

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pakistán ha anunciado este domingo que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días" para intentar poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, a los que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones y cortando el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.

"Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual", ha destacado el viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en una declaración oficial publicada este domingo.

"Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar conversaciones", ha añadido Dar. En particular ha puesto en valor "el compromiso activo" de la dirigencia estadounidense.

El ministro paquistaní ha destacado que la iniciativa cuenta con el respaldo de China, con cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha mantenido una conversación telefónica. "China apoya totalmente la iniciativa de Pakistán", ha explicado Dar.

Asimismo ha hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, que también ha apoyado la "iniciativa de paz", y con otros ministros de Exteriores de diferentes países que también han expresado su "pleno apoyo" a la propuesta.

Dar ha anunciado la celebración de negociaciones tras un encuentro mantenido en Islamabad con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Precisamente, Dar ha destacado los encuentros bilaterales "muy productivos" mantenidos con sus tres colegas y con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

"Como saben, el propósito de esta visita era participar en el segundo encuentro de consultas" después de la primera cita, mantenida el 19 de marzo en Riad. En Islamabad los cuatro han mantenido "conversaciones muy detalladas y profundas" sobre la situación regional actual. "También hemos abordado posibles fórmulas para poner fin a la guerra cuanto antes y de forma permanente", ha apuntado, según recoge la prensa paquistaní.

Los cuatro asistentes a la cita de Islamabad crearán "un comité de cuatro altos cargos de cada ministerio de Asuntos Exteriores para trabajar en modalidades de entendimiento mutuo y consenso", ha anunciado Dar.

Los cuatro han coincidido en lo "lamentable" del "impacto devastador" de la guerra sobre la vida de los habitantes de toda la región, ha explicado Dar. "Hemos acordado que esta guerra no favorece a nadie y que solo lleva a la muerte y la destrucción. La unidad de la comunidad musulmana es de una importancia capital en estos momentos", ha añadido el ministro.

Los ministros han respaldado así la iniciativa de paz su unidad para "contener la situación, reducir el riesgo de escalada militar y generar las condiciones para unas negociaciones estructuradas entre las partes implicadas".

"Los ministros han abogado por el diálogo y la diplomacia como único camino viable para evitar el conflicto y fomentar la paz y la armonía regionales. Han pedido respeto para los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluido el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los estados", ha relatado Dar.

Pakistán comparte una frontera de aproximadamente 900 kilómetros con Irán y se ha ofrecido como mediador desde que la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se extendió a la región.