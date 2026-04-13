Pakistán defiende que la tregua entre EEUU e Irán sigue en pie tras las conversaciones de este fin de semana

Archivo - TURKMENISTAN, ASHGABAT - DECEMBER 12, 2025: Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif attends the 2025Â International Peace and Security Forum marking the UN's ''International Year of Peace and Trust'' (2025) and the 30th anniversary of Turkmenis - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha defendido este lunes que la vigencia del alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Irán y Estados Unidos, pese a las infructuosas conversaciones celebradas este fin de semana en Islamabad para el cese de la ofensiva lanzada a finales de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

"Hoy en día, el alto el fuego sigue vigente. Mientras les hablo, se está haciendo todo lo posible por resolver los asuntos que aún están pendientes", ha declarado en un discurso televisado dirigido al Consejo de Ministros que recoge el diario paquistaní 'Dawn'.

El dirigente ha querido defender las conversaciones entre Teherán y Washington pese al fracaso del encuentro, en sus primeras declaraciones tras lo que ha calificado de "momento histórico". "Si echamos la vista atrás a lo largo de la historia --tomemos como ejemplo los Acuerdos de Oslo, el Acuerdo de Ginebra, el Acuerdo del Viernes Santo-- se necesitaron meses y, en ocasiones, años para poner fin a las hostilidades y establecer la paz".

Sharif ha destacado al hilo que las delegaciones iraní y estadounidense estuvieron negociando "sin interrupción durante 21 horas", asegurando que fue una negociación directa. "Fue la primera vez que las dos delegaciones se sentaron cara a cara. Yo soy testigo de ello", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que las conversaciones dieron a su país la oportunidad de "convertir las nubes de guerra que se cernían en una paz duradera", un extremo que no se ha cumplido pero que tampoco ha impedido al primer ministro poner en valor "los sinceros esfuerzos de Pakistán" para mediar entre Washington y Teherán.

En este sentido, ha vuelto a destacar la labor del ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y del jefe del Estado Mayor del Ejército, Asim Munir, en particular la "sabiduría" de este último, para conseguir que ambos países aceptaran la semana pasada una tregua de doce días. "El mariscal de campo y su equipo pasaron noches en vela. Y hubo momentos en los que las cosas estuvieron a punto de fracasar, pero luego se resolvieron", ha relatado.

El ministro de Exteriores paquistaní, por su parte, ha abordado el estado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán con su homólogo chino, Wang Yi, en una conversación telefónica mantenida este lunes en la que ambos han destacado el diálogo como la "única vía" para "avanzar" en la resolución del conflicto.

En este sentido, los dos ministros han abordado durante la llamada la "Iniciativa de Paz" de cinco puntos planteada por Pekín e Islamabad para dirigir los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra y restablecer la estabilidad en la zona.

La propuesta, anunciada a finales de marzo, busca en primer lugar un alto el fuego inmediato y el fin de los combates; a lo que seguirían el inicio de conversaciones, garantizar la seguridad de los objetivos no militares, así como de la navegación en el estrecho de Ormuz, y concluye con "salvaguardar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas".