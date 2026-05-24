Pezeshkian advierte de que la aprobación final de cualquier acuerdo depende del líder supremo iraní

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este domingo que cualquier acuerdo que se alcance con Estados Unidos para poner fin al conflicto entre ambos países deberá recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y ha insistido en que Teherán no renunciará a su "derecho" a desarrollar tecnología nuclear.

"No se tomará ninguna decisión fuera del marco del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y sin la coordinación y el permiso del líder supremo", ha afirmado Pezeshkian en declaraciones a la televisión pública iraní, IRIB.

Pezeshkian ha recalcado que están "dispuestos" a dar "garantías al mundo" de que no buscan desestabilizar la región, sino la paz, pero ha subrayado que los negociadores "jamás vejarán la dignidad de nuestro país". "Nosotros y quienes participan en las negociaciones jamás fallaremos a la dignididad del país", ha insistido.

Sí se ha mostrado dispuesto a dar "garantías al mundo de que no queremos armas nucleares". "Ni nosotros ni el equipo negociador no cederemos en modo alguno el honor y el orgullo del país", ha argumentado.

El presidente iraní ha emplazado además a la propia televisión pública a "apoyar con una sola voz coherente y dirigida al mundo la decisión que se tome en el ámbito de la diplomacia", al igual que deben hacer todas las instituciones iraníes.

"La radiotelevisión iraní debe ser portavoz de unidad y cohesión nacional. Si todos nos movemos juntos bajo la dirección del líder supremo y mantenemos la cohesión nacional los enemigos jamás podrán lograr sus objetivos en contra del país", ha remachado.

RETIRADA DEL TNP

Más tarde, un asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, Mohsen Rezaei, ha advertido de que el país podría retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) como opción "estratégica" en respuesta a las "continuas amenazas".

"Responderemos con contundencia a cualquier agresión en el Golfo Pérsico", ha afirmado Rezaei, quien también es antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, según ha publicado este domingo la agencia de noticias oficial iraní Tasnim.

"La República Islámica de Irán dará una respuesta firme, contundente y sin precedentes a cualquier agresión contra el Estrecho de Ormuz y a cualquier entrada hostil en el golfo Pérsico y comenzará a tomar serias contramedidas rompiendo el bloqueo naval", ha apuntado.

Rezaei ha advertido de que si regresa el conflicto, "la guerra se expandirá desde el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz hasta el mar de Omán, Bab el Mandeb y el océano Índico (y) adquirirá dimensiones muy grandes e incontrolables" y que este motivo "ha llevado al enemigo a la mesa de negociaciones".

Irán cuenta con "razones legales y de seguridad" para ejercer su soberanía sobre el strecho de Ormuz, ha añadido. "Este control no busca bloquear el libre comercio, sino prevenir la inseguridad y las campañas militares", ha señalado.

Por contra, la guerra "llevará a la economía y al pueblo estadounidenses al abismo de la destrucción". "Aceptar una mesa de negociación justa como la propuesta por Irán es la opción menos costosa para ellos", ha remachado.

"Los enemigos deben comprender que el diálogo actual es el resultado de la paciencia estratégica de Irán, una paciencia respaldada por la ira revolucionaria y el profundo resentimiento por el asesinato de los imanes de la Revolución y los comandantes mártires", ha concluido.