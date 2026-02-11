Irán.- AMP.- Pezeshkian reitera que Irán "no busca armas nucleares" y se abre a "cualquier tipo de verificación"

February 11, 2026, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN (C) takes part in a celebration marking the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran. This anniversary commemorates the 1979 revolution, during which the monarchy was overthr - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reiterado este miércoles que Teherán "no busca hacerse con armas nucleares" y ha subrayado que el país "está abierto a cualquier tipo de verificación" en este sentido, días después del reinicio de conversaciones indirectas con Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Somos sinceros con nuestro pueblo y con la comunidad internacional. La República Islámica de Irán no busca hacerse con armas nucleares y hemos reiterado esta posición en numerosas ocasiones. Estamos preparados para cualquier tipo de verificación", ha dicho durante un discurso durante los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979.

Así, ha matizado que "el muro de desconfianza que han creado Estados Unidos y algunos países europeos con su comportamiento y afirmaciones ha evitado que se alcancen resultados rápidos en las conversaciones", según una transcripción de sus declaraciones publicada por su oficina.

"Irán no se plegará ante el exceso y la injusticia y, al mismo tiempo, avanzará con todo su poderío hacia la paz y la estabilidad regional, especialmente a través del diálogo con los países vecinos", ha señalado, antes de destacar que "los asuntos regionales deben ser resueltos por los países de la región, no por potencias de fuera de la misma".

Pezeshkian ha argumentado que "Irán no necesita una interferencia extranjera a la hora de determinar su destino y los procesos regionales". "Estamos dispuestos a negociar en el marco del Derecho Internacional y los derechos de la nación iraní. Habrá negociaciones en el marco de las líneas rojas fijadas por el líder supremo (iraní, el ayatolá Alí Jamenei)", ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Teherán busca "desarrollar las relaciones" con los países vecinos y ha ensalzado que "recientemente, cuando los enemigos intentaba crear una atmósfera o planeaban acciones contra Irán, muchos países islámicos contactaron con la República Islámica y le trasladaron su apoyo".

El mandatario, que ha citado a Turquía, Azerbaiyán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Pakistán, Arabia Saudí y Egipto entre ellos, ha destacado que "estos países intentaron evitar un aumento de las tensiones con una postura diplomática y no permitieron que el régimen sionista --en referencia a Israel-- y Estados Unidos avanzaran sus objetivos en la región".

Pezeshkian dio instrucciones la semana pasada para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables", una referencia a la negativa de Teherán a que el diálogo incluya puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internas, tal y como exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

DISCULPAS POR LA RECIENTE REPRESIÓN

Por otra parte, el mandatario iraní ha pedido disculpas por la represión de las recientes protestas por la crisis económica y ha dicho que "los acontecimientos del 8 y el 9 de enero causaron una gran tristeza al país". "Somos responsables ante el pueblo y nos disculpamos ante la nación. Estamos obligados a dar apoyo a los afectados en estos sucesos", ha subrayado.

"Lograr un desarrollo exhaustivo requiere unidad y cohesión interna y, ahora más que nunca, el país necesita empatía e integridad ante las amenazas, conspiraciones y desviaciones que podrían llevar a algunos jóvenes al error o el engaño", ha dicho, antes de incidir en que es necesario "consenso" y "reconciliar las diferencias de opinión".

"La cúpula ha logrado hacer avanzar el sistema con fuerza ante todos los ataques, un asunto que ha causado insatisfacción entre los enemigos", ha argumentado, antes de incidir en que las autoridades "están dispuestas a escuchar la voz de la gente". "Nuestro objetivo no es enfrentarnos al pueblo", ha reiterado.

De esta forma, Pezeshkian ha ahondado en que "Los enemigos intentan crear una gran división y una herida en la sociedad (iraní)". "Nuestro deber es sanar esta herida y avanzar hacia la unidad bajo la guía del líder supremo, para poder permanecer unidos frente a las invasiones", ha indicado.

"Hicimos la revolución (de 1979) para establecer la justicia, eliminar la discriminación y reducir las diferencias étnicas, lingüísticas y de género. El criterio de excelencia ante los ojos del islam es la piedad y la competencia a la hora de servir al pueblo", ha señalado, antes de prometer mejoras a nivel de infraestructuras.

"La mayor preocupación para el Gobierno es la calidad de vida de la gente. Cubrir las necesidades básicas y los servicios esenciales para mejorar las condiciones económicas de la sociedad es una prioridad y el Gobierno está haciendo todo lo posible para hacerlo a través de varios canales", ha argüido.

Por último, Pezeshkian ha incidido en que las autoridades trabajan para combatir la corrupción y ha descartado que haya planes sobre la mesa para "eliminar los subsidios", además de afirmar que se trabajará para acelerar la descentralización y el traslado de competencias a las provincias.

Los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica han tenido lugar en Teherán y en decenas de ciudades del país, unas marchas que arrancaron en la noche del martes para ensalzar la caída del régimen del sah, cuyo heredero, Reza Pahlavi, ha mostrado durante las últimas semanas su apoyo a los manifestantes y ha pedido volver al trono.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, ONG como Human Rights Activists in Iran han elevado los muertos a cerca de 7.000.