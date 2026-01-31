Irán.-AMP.- El presidente de Irán acusa a Europa de colaborar con Israel y EEUU para "fragmentar" a la sociedad del país

January 31, 2026, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN speaks during the ceremony of renewing allegiance with the ideals of the founder of the Islamic Republic at Ruhollah Khomeini mausoleum just outside Tehran. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este sábado que Europa está colaborando con Israel y Estados Unidos para "fragmentar" a la sociedad del país dentro de la ola de protestas y represión que se está saldando con miles de muertos mientras Teherán mantiene que los disturbios están siendo fomentados por fuerzas extranjeras.

En declaraciones a la televisión estatal iraní, el presidente de Irán asegura que su homólogo estadounidense, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y los países europeos "se aprovechan de nuestros problemas para provocar y perseguir, como siguen haciendo ahora mismo, fragmentar la sociedad".

Las protestas que estallaron a finales del año pasado por el desplome del rial, la moneda nacional, acabaron por convertirse días después en una explosión de disturbios por todo el país. El Gobierno iraní admitió que las protestas económicas tenían razón de ser pero los enfrentamientos que generaron han sido alimentados por Washington, Tel Aviv y ahora, dice Pezeskhian, las autoridades europeas.

"Fueron ellos quien han sacado a estos alborotadores a las calles para destrozar este país, sembrar el conflicto y el odio entre la gente y crear división", ha indicado el presidente, convencido de que "todo el mundo está al tanto ya de que esto no es una protesta social".

"Lo que están haciendo", ha indicado, "es provocar, crear división y proporcionar recursos, atrayendo a algunas personas inocentes a este movimiento".

Sin embargo, Pezeshkian, un reformista algo más moderado que el estamento clerical ultraconservador, ha insistido en que el Gobierno iraní debe hacer todo lo posible para atender cualquier tipo de queja razonable de la gente. "Debemos trabajar con el pueblo y para el pueblo, y servirle tanto como sea posible", ha indicado.

LA GUERRA NO BENEFICIA A IRÁN NI A EEUU

Más tarde, Pezeshkian ha mantenido una conversación telefónica con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, a quien ha trasladado que la guerra no beneficia a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región.

"Creemos profundamente que la guerra no beneficia a Irán, Estados Unidos ni a la región", ha afirmado Pezeshkian durante la conversación, según recoge un comunicado oficial de la Presidencia iraní. "Para la República Islámica de Irán, resolver las cuestiones a través de la diplomacia siempre ha sido prioritario con respecto a la guerra y esperamos que la otra parte comprenda también que Irán no puede ser obligado a negociar con amenazas y fuerza", ha argumentado.

En contraste, ha reprochado a Estados Unidos y a Israel por la "escalada de las hostilidades, por crear e imponer la guerra, presionar y sancionar y finalmente fomentar el descontento dentro de Irán". "La República Islámica de Irán no ha buscado ni busca la guerra en forma alguna", ha subrayado.

"Evidentemente, cualquier agresión o ataque contra el territorio de la República Islámica de Irán será respondido con decisión y autoridad. Sin embargo, Irán sigue aspirando a resolver las cuestiones a través de la diplomacia", ha explicado.

Al Sisi, por su parte, ha afirmado que "no hay una solución militar a los problemas". "Egipto continúa con sus esfuerzos para rebajar la tensión y está dispuesto a apoyar y defender iniciativas diplomáticas para resolver cuestiones y reforzar la estabilidad regional", ha apuntado.