Irán.- AMP.- El presidente de Irán anuncia su disposición a negociar con Trump

February 1, 2026, Tehran, Iran: Iranian President, MASOUD PEZESHKIAN, attends a meeting of the heads of the three branches of government in Tehran. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la luz de la solicitud de los "gobiernos amigos" de Teherán a nivel regional.

"Ante las solicitudes de gobiernos amigos de la región para que respondan a la propuesta de negociaciones del presidente de Estados Unidos, he dado instrucciones a mi ministro de Exteriores (Abbas) Araqchi, siempre que exista un entorno propicio --libre de amenazas y expectativas irrazonables--, a entablar negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", ha declarado en redes sociales.

El anuncio llega después de que el titular de la cartera diplomática iraní haya mantenido en los últimos días conversaciones con sus homólogos de Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán y Turquía para abordar las amenazas de Estados Unidos y lograr un marco para reiniciar los contactos, para lo que además realizó la semana pasada una visita oficial a Ankara.

Las presiones de las últimas semanas por parte de la Administración Trump, han llevado a Washington a enviar a la región múltiples buques de guerra --algunos de ellos inmersos en maniobras militares con navíos israelíes--, para forzar al país centroasiático a una negociación sobre su programa nuclear.

En este marco, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán o Jordania han prometido Teherán que no cederán su territorio para el lanzamiento de hipotéticos ataques contra Irán.

Las autoridades iraníes ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en junio del pasado año en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.