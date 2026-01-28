Irán.- AMP.- El príncipe heredero de Arabia Saudí asegura a Pezeshkian que su país no será empleado para atacar Irán

January 14, 2026, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN attends a meeting in Tehran, as Iran remains under a near-total nationwide internet blackout that began on 08 January 2026 amid an intensifying wave of anti-government protests. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha asegurado este martes que el territorio ni el espacio aéreo de su país serán empleados para atacar, en una conversación telefónica que ha mantenido este martes con el presidente iraní, Masud Pezehskian, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que a principios de esta semana anunció el despliegue de su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo.

"El príncipe heredero ha reafirmado durante la llamada la posición del Reino en cuanto al respeto de la soberanía de la República Islámica de Irán, y que el Reino no permitirá que su espacio aéreo o su territorio se utilicen en ninguna acción militar contra la República Islámica de Irán ni en ningún ataque de ninguna parte, independientemente de su destino"

El también primer ministro saudí ha manifestado asimismo durante la llamada el respaldo de Riad "a cualquier esfuerzo por resolver las diferencias a través del diálogo, de manera que se refuercen la seguridad y la estabilidad en" Oriente Próximo, según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Por su parte, el presidente de Irán ha recalcado que "la unidad y la cohesión entre las naciones islámicas son garantías estabilidad para una seguridad, estabilidad y paz sostenibles en la región", antes de recalcar la "postura de principios" de Teherán para mantener "unidad a nivel interno y una interacción constructiva con los países islámicos".

Así, ha dado las gracias por el "apoyo mostrado por los países islámicos hacia la nación iraní ante los últimos acontecimientos", al tiempo que ha alertado de que "las presiones y la hostilidad contra Irán, incluidas las presiones económicas y la interferencia externa" suponen un riesgo de "inestabilidad" que "no beneficia a nadie".

Pezeshkian ha advertido por ello contra "operaciones psicológicas y políticas destinadas a alterar la seguridad regional" y ha reiterado que Irán "ha apoyado de forma consistente un diálogo dentro de los marcos legales internacionales" para un proceso de negociaciones, "siempre que los derechos nacionales y la dignidad (de Teherán) sean totalmente respetados".

Por ello, ha hecho hincapié en que "Irán está preparado para apoyar cualquier proceso que lleve a la paz, la reducción de las tensiones y a evitar un conflicto", ante las continuadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en el país en relación con la represión de las recientes protestas, que dejaron miles d emuertos.