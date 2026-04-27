Irán.-AMP.- Putin afirma que Rusia intercederá por Irán y otros socios de Oriente Próximo para acelerar la paz

RUSSIA, MOSCOW - APRIL 24, 2026: Russia's President Vladimir Putin holds a video conference meeting of the Russian Security Council - Europa Press/Contacto/Pavel Byrkin

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este lunes que intercederá por Irán, así como por otros países de Oriente Próximo, para acelerar el proceso de paz en la región, que desde finales de febrero se encuentra sumida en una grave crisis como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Así se lo ha transmitido Putin personalmente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, con quien se ha reunido en San Petersburgo. "Haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible", ha manifestado el líder ruso.

Putin también ha trasladado a Araqchi que Moscú comparte el interés de continuar estrechando los vínculos con Teherán, en respuesta a una misiva enviada hace poco por el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. "Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestras relaciones estratégicas", ha dicho.

Por su parte, Araqchi ha subrayado que para Irán los vínculos estratégicos con Rusia son de gran importancia y por tanto continuarán por esa vía. "Ese es el camino que seguiremos", ha dicho, según recoge la agencia rusa Interfax.

Ante Putin, ha incidido en que "el verdadero poderío" de Irán ha quedado claro en su respuesta a Estados Unidos. "Ha quedado claro que la República Islámica de Irán es un sistema estable, fuerte y poderoso", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la guerra ha demostrado que Teherán cuenta "con grandes amigos y aliados como Rusia". "Les agradecemos su postura y apoyo", ha afirmado.

Araqchi se encuentra estos días de gira tras haber visitado Omán y Pakistán, que ha intentado mediar sin éxito en una cumbre para que autoridades de Washington y Teherán se vieran las caras en Islamabad.

El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.