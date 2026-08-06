Irán.- AMP.- Qalibaf a la Administración Trump: "No necesitamos más teatro"

Archivo - TEHRAN, Nov. 28, 2024 -- Iran's Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf answers a question at a press conference in Tehran, Iran, Nov. 27, 2024. TO GO WITH: "Iran determined to promote ties with China: parliament speaker" - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afeado este jueves el "teatro" de la Administración Trump en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, asegurando que el acoso, las "promesas incumplidas" y las "noticias falsas" son una "estrategia fallida".

"'Se avecina un ataque a gran escala... Espera, no importa, quieren negociar'. Eso es diplomacia teatral en bucle", ha expresado en sus redes sociales, evocando las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lleva semanas interrumpiendo eventuales ataques contra Irán para, luego, asegurar que es Teherán quien solicita reunirse con Washington.

"Reconoced los hechos y cumplid vuestros compromisos. No necesitamos más teatro", ha espetado el principal negociador de la República Islámica, tras asegurar que "utilizar la intimidación, las promesas incumplidas y las noticias falsas como moneda de cambio es una estrategia fallida".

Este mismo jueves, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval que cree que "la guerra terminará pronto".

Preguntado por el cierre de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, Trump ha dicho que "no quiero decir que sí". "Creo que lo estamos haciendo muy bien. Yo estoy involucrado en la negociación", ha afirmado.

Horas antes, el presidente estadounidense ha destacado en sus redes sociales que en "Irán, un país que ha sido devastado con el objetivo de de no permitir que jamas disponga de un arma nuclear, ¡las cosas van muy bien!".