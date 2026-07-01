Irán.- AMP.- Qalibaf condiciona retomar toda negociación con EEUU al cumplimiento del acuerdo preliminar

December 23, 2025, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN (L) submits next year's budget bill draft to the parliament speaker MOHAMMAD BAGHER QALIBAF in Tehran. Pezeshkian presented a draft state budget to the parliament for the coming Persian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

Asegura que Irán ha exportado más de 40 millones de barriles de petróleo desde el levantamiento del bloqueo naval por parte de EEUU

Vance confiesa que "queda mucho juego por delante", aunque destaca que "la economía petrolera está volviendo a ponerse en marcha"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha asegurado este martes que el país asiático no reanudará las conversaciones con Estados Unidos hasta que cumpla con los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio, mientras la Administración Trump insiste en encuentros entre Teherán y Washington en Doha, capital de Qatar.

"Hemos concluido nuestras negociaciones con Estados Unidos. Se han aprobado 14 puntos. No abordaremos el resto de los temas hasta que se cumplan los primeros cinco. Siempre que se emprenda una acción que viole el punto 1 en lo que respecta al fin de la guerra, actuaremos en consecuencia. Los acontecimientos que se están produciendo en el estrecho (de Ormuz) tienen esta razón de ser. Los acontecimientos a los que Hezbolá responde en Líbano también se deben a esto", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión IRIB aludiendo al apartado del acuerdo preliminar que estipula el cese de hostilidades incluyendo al territorio libanés.

El dirigente iraní ha defendido el uso de la fuerza ante la falta de "lógica y entendimiento" y tras los ataques efectuados por Estados Unidos contra Irán el pasado viernes. "Consideramos que lo ocurrido en el golfo (Pérsico) durante las últimas noches constituye una violación del alto el fuego", ha afirmado tras afear que "los estadounidenses son prepotentes y arrogantes" en sus actuaciones.

En alusión al estrecho de Ormuz, centro de las tensiones, Qalibaf ha asegurado que Teherán "no renunciará a sus derechos" sobre este paso clave en el comercio marítimo mundial "bajo ninguna circunstancia" y al hilo ha vuelto a defender que la exención de tasas para atraversarlo durará solo los 60 días estipulados en el acuerdo preliminar.

"La soberanía del estrecho de Ormuz corresponde a Irán y Omán, y el tráfico en el estrecho se rige por los acuerdos que Irán especifique. Irán no renunciará a sus derechos en el estrecho de Ormuz bajo ninguna circunstancia, ya que estas son nuestras aguas territoriales", ha declarado.

Por otra parte, ha indicado que Irán ha exportado más de 40 millones de barriles de petróleo desde que Estados Unidos levantara su bloqueo naval, como parte del memorando de entendimiento, y que, tras la retirada de sanciones, el crudo iraní se está vendiendo un 20% más caro.

Con todo, el jefe del equipo negociador de la República Islámica ha advertido de que "estamos buscando el diálogo, pero si este no se lleva a cabo, también estamos preparados para la guerra y responderemos en consecuencia".

VANCE ADMITE QUE QUEDA "MUCHO JUEGO" POR DELANTE

Este mismo martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha confesado sentirse "escéptico" ante lo que pueda finalmente ocurrir entre Washington y Teherán, al tiempo que ha remarcado que "aún queda mucho juego por delante" y que este no es más que "el final del principio".

"¿Podría tratarse de un momento histórico muy importante? Obviamente, sí. Pero, de nuevo, el desarrollo exacto de los acontecimientos depende en gran medida de la forma en que los iraníes respondan a la presión que el presidente (estadounidense, Donald Trump) les ha impuesto", ha reflexionado el vicepresidente en una entrevista para el programa televisivo 'The Michael knowles show'.

A renglón seguido, Vance ha recordado que desde la Casa Blanca se persiguen "compromisos duraderos, verificables y respaldados por inspecciones, de que Irán desnuclearizará todo su territorio". También "ver qué tipo de acuerdo existe realmente en Oriente Próximo, no solo entre Irán sino también entre la Guardia Revolucionaria iraní, Israel y Líbano", una "situación" que, ha señalado, dejarán que "siga su curso".

Finalmente, el vicepresidente estadounidense ha puesto el foco en el estratégico estrecho de Ormuz, recalcando que dicho paso "está abierto en lo que respecta al tráfico petrolero".

Incluso Vance ha dado un paso más y ha aseverado que no solo se está evidenciando cómo cada vez sale "más petróleo" por ese paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán sino que "algunos días" llega a "salir más petróleo por el estrecho que el que salía incluso antes de que comenzara la guerra".

"La economía petrolera mundial está volviendo a ponerse en marcha", ha destacado apostillando que si bien ello llevará "un poco tiempo", sí que se ha visto que "los precios han bajado considerablemente".