Irán.- AMP.- Qatar confirma que una delegación de EEUU está en Doha pero descarta una reunión con representantes de Irán

Archivo - Flag ahead of the Qatar 1812 KM, 1st round of the 2025 FIA World Endurance Championship, from February 25 to 28, 2025 on the Losail International Circuit in Lusail, Qatar - Photo Julien Delfosse / DPPI - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han confirmado este martes que una delegación de Estados Unidos se ha desplazado a la capital, Doha, para abordar las conversaciones de paz con Irán, si bien ha descartado que vaya a haber reuniones con representantes de Irán.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí ha indicado que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se encuentran ya en Doha, antes de agregar que se reunirán con los mediadores para abordar los progresos en las negociaciones.

Sin embargo, el portavoz ha recalcado que no están previstos encuentros directos con la delegación de Irán, según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, después de que Trump anunciara el lunes que dicha reunión tendría lugar, entre desmentidos desde Teherán.

Por otra parte, ha señalado que los 6.000 millones de dólares (cerca de 5.265 millones de euros) en bienes iraníes congelados aún no han sido trasferidos a Teherán y ha argumentado que el asunto está vinculado a progresos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El citado portavoz ha explicado además que la línea de comunicación abierta para la reducción de tensiones fue usada para contener el cruce de ataques registrado a finales de la semana pasada y ha garantizado que Qatar se coordina con Omán para el paso seguro de buques a través del estrecho de Ormuz.

Tras ello, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha reiterado que "no hay planes para reunirse a nivel alguno con la delegación estadounidense durante los próximos días", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Lo que tendrá lugar mañana en Doha es una discusión sobre la aplicación de las cláusulas del memorando de entendimiento, incluida la liberación de los activos congelados de Irán, que está en manos de la parte qatarí", ha especificado en rueda de prensa.

"El texto del memorando de entendimiento define de forma muy clara y precisa las obligaciones de ambas partes", ha reseñado Baqaei", que ha insistido en que "Estados Unidos, como otra parte del acuerdo, es responsable de detener al régimen sionista en Líbano".

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump haya insistido en las últimas horas en que durante la jornada "habrá una reunión" con Irán en Qatar, si bien matizó que "quizá será importante, quizá no", después de que Teherán indicara que una delegación oficial viajaría a Doha y descartara contactos directos con Washington.

Poco antes, el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, había indicado que "no hay programadas para esta semana reuniones de los grupos técnicos de trabajo", después de que Pakistán, que ejerce labores de mediación, afirmara la semana pasada un encuentro previsto para este lunes o martes.

Los últimos días han estado marcados por las tensiones en torno al paso a través del estrecho de Ormuz --derivados de las interpretaciones enfrentadas del memorando de entendimiento firmado por ambos países-- y los intercambios de ataques entre Teherán y Washington de los últimos días, tras un ataque el jueves contra un buque con bandera de Singapur que transitaba por esta estratégica vía.

Este suceso fue descrito por Washington como una violación de lo pactado, tras lo que procedió a lanzar bombardeos contra Irán. Por su parte, Teherán denunció una transgresión del alto el fuego y respondió con ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, si bien la situación ha vuelto a una situación de frágil estabilidad.