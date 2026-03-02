Qatar denuncia un ataque con drones contra su infraestructura energética y amenaza a Irán con represalias

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han denunciado este lunes un ataque con drones lanzado por las fuerzas iraníes contra infraestructuras energéticas en el país, entre ellas una central eléctrica, poco después de haber alertado de que Teherán "tendrá que pagar el precio" de sus ataques en la región.

Así, el Ministerio de Defensa qatarí ha explicado que un dron ha atacado un tanque de agua de una central eléctrica de la ciudad de Mesaied, mientras que un segundo aparato de este tipo ha provocado daños en una instalación energética de la ciudad industrial de Ras Lafan, perteneciente a la empresa petrolera estatal Qatar Energy.

"No se han registrado víctimas humanas. Todos los daños y pérdidas sufridas están siendo analizadas por las autoridades pertinentes, y se emitirá un comunicado oficial al respecto más adelante", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Asimismo, ha pedido a todos los ciudadanos, residentes y visitantes que "mantengan la calma, se adhieran a instrucciones de las autoridades y eviten dar credibilidad a meros rumores". "Es importante fiarse solo de la información difundida por los canales oficiales", recoge el texto.

AMENAZA A IRÁN

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, ha indicado que Doha "se reserva el derecho a responder" contra Irán tras sus "ataques flagrantes contra el pueblo de Qatar" a medida que este procede a atacar objetivos estadounidenses en varios países de la región.

En este sentido, ha descartado estar en contacto con las autoridades iraníes y ha explicado que se centra en "defender su territorio y proteger infraestructura clave", tal y como ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN. "En este momento estamos ocupados, como podéis imaginar, defendiendo nuestro país", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que Qatar ha hecho frente a "más de un centenar de misiles y un gran número de drones", y ha acusado a Teherán de "tener como objetivo infraestructura civil y comercial". Además, ha manifestado su "grave preocupación" por lo ataques contra "posiciones no militares" en toda la región.

"El Ejército de Qatar ha adoptado medidas de precaución para defender las instalaciones en tierra pero también económicas mientras los líderes de los países del Golfo toman medidas coordinadas entre sí y con Estados Unidos", ha aclarado.

Estados Unidos lanzó el sábado una ofensiva sorpresa junto a Israel para forzar un cambio de gobierno en Teherán, una operación que ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. De momento, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta ha ascendido a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.