Irán.-AMP.-Qatar e Irán discuten la reducción de las tensiones en la región y el plan para un corredor y desminar Ormuz

Archivo - July 15, 2026, Tehran, Iran: Iranian Foreign Minister ABBAS ARAGHCHI (C) attends a cabinet meeting in Tehran. Hostilities renewed between Iran and the US, endangering a memorandum of understanding reached in June with Qatari and Pakistani mediat - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Qatar e Irán han tratado este jueves los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región, en medio del impasse en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, así como las negociaciones con Omán para establecer un corredor marítimo y el desminado del paso de Ormuz.

"Durante la reunión se abordaron los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regionales", ha informado el Ministerio de Exteriores de Qatar, tras la visita a Teherán del primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

Con su colega de Irán, Abbas Araqchi, ha podido abordar la negociación en marcha con Omán para un plan de reapertura del estrecho de Ormuz. Según informa Doha, el plan propuesto "contempla el establecimiento de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz, así como un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado del estrecho".

Al Thani ha trasladado la necesidad de "respetar la soberanía de los países vecinos y la libertad de navegación", en relación a los ataques contra objetivos de Estados Unidos en la región y a buques mercantes en el golfo Pérsico.

De esta forma ha incidido en la importancia de continuar con la vía diplomática "para reducir las tensiones y resolver las disputas mediante el diálogo".

El jefe de la diplomacia iraní, por su parte, ha asegurado ante Al Thani que es "imposible" hablar sobre regresar a la situación anterior al 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán, sin tener cuenta el contexto actual, además de los "crímenes y daños infligidos" a su país.

Araqchi ha defendido que Irán ha estado cumpliendo "de buena fe" sus compromisos incluidos en el acuerdo alcanzado en junio con Estados Unidos hasta que la Administración Trump "interrumpió" el proceso para continuar las negocaciones y extender ese pacto al "violar" esas obligaciones.

En esta línea, se ha expresado sobre la "guerra económica" anunciada hace días por Washington, calificándola como "una nueva ola de terrorismo económico" --ya que muestra su "animosidad y hostilidad" hacia la ciudadanía iraní-- y ha asegurado que Teherán se mantiene "firme en la defensa de sus intereses y seguridad nacionales" y empleará "todos sus recursos" para "proteger su soberanía".