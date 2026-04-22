Irán.- AMP.- Registrados ataques contra dos buques en los alrededores del estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos buques han sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños "graves" en el puente de mando de uno de ellos, según ha denunciado este miércoles la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica.

El organismo ha afirmado que, en un primer incidente, una lancha de la Guardia Revolucionaria de Irán ha abierto fuego contra un buque portacontenedores en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. "El capitán de un buque portacontenedores ha informado que una lancha de la Guardia Revolucionaria iraní se ha acercado al buque sin contactar por VHF (siglas en inglés de radio de muy alta frecuencia) y ha abierto fuego contra él", ha señalado en un comunicado.

Por cuenta de estos hechos, registrados a 15 millas náuticas (unos 27,7 kilómetros) al noreste de Omán, la embarcación ha sufrido "graves daños en el puente de mando", aunque no han sido registrados "ni incendios ni repercusiones medioambientales", de acuerdo con la agencia británica que ha agregado que "toda la tripulación se encuentra a salvo".

Tras ello, la empresa británica de seguridad Ambrey ha indicado que "un portacontenedores ha sido objetivo de disparos de la Guardia Revolucionaria cuando intentaba transitar por el estrecho de Ormuz" con los sistemas de posicionamiento "apagados".

"Una patrullera de la Guardia Revolucionaria, sin comunicarse previamente, se acercó al buque y abrió fuego, causando daños considerables en el puente de mando", ha puntualizado, antes de incidir en que "no hay informaciones sobre incendios" a bordo. "Se confirmó que toda la tripulación se encontraba a salvo", ha añadido.

Posteriormente, la UKMTO ha apuntado a un "incidente" a ocho millas náuticas (cerca de 15 kilómetros) de las costas de Irán en la zona. "El capitán de un carguero que abandonaba la zona informa de que (el barco) ha sido objetivo de disparos y de que se encuentra detenido en el agua", ha manifestado el organismo.

"La tripulación está a salvo y localizada. No hay informaciones sobre daños en el buque", ha remarcado la UKMTO, que ha apuntado a "un alto nivel de actividad" en la zona, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre estos incidentes, en medio del bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.