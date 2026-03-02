Irán.- AMP.- Reino Unido permitirá el uso de sus bases para ataques contra los misiles iraníes

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer - GOBIERNO DE REINO UNIDO - Archivo

También aporta sus aviones de combate para defender a aliados

Defiende que solo busca frenar ataques contra aliados "que no han participado en hostilidades desde el principio"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este domingo que su país ha accedido a la petición de Reino Unido para la utilización de las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

"La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos", ha argumentado Starmer en un mensaje grabado publicado este domingo.

"Estados Unidos ha solicitado permiso para utilizar las bases estadounidenses con un propósito defensivo específico y limitado", ha argumentado Starmer, que destaca que han decidido aceptar esta petición "para evitar que Irán dispare misiles por toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están implicados", ha resaltado.

Starmer ha destacado que no se han sumado a los ataques iniciales contra Irán "y ahora mismo no nos uniremos a la ofensiva". "Quiero ser muy claro: todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones", ha recalcado.

Además, Starmer ha anunciado que ya hay aviones de combate británicos en el aire que "ya han interceptado con éxito ataques iraníes", aunque ha subrayado que Reino Unido sigue sin participar en la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán.

"Nuestra decisión de que Reino Unido no se implique en los ataques sobre Irán ha sido deliberada. Sobre todo porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y el mundo es una solución negociada" y que incluya la renuncia de Irán al desarrollo de armas nucleares, ha argüido.

Sin embargo, Starmer denuncia el "enfoque aún más imprudente y peligroso para los civiles" y recuerda que hay al menos 200.000 ciudadanos británicos en la región, lo que justifica la decisión de apoyar los ataques estadounidenses frente a esta "amenaza urgente".

SOBRE LA LEGALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN BRITÁNICA

Al hilo, la oficina del primer ministro ha defendido la postura británica, alegando que su objetivo es "exclusivamente poner fin a la amenaza de ataques aéreos y con misiles contra aliados regionales atacados ilegalmente por Irán y que no han participado en hostilidades desde el principio", pero que "esto no indica una mayor participación de Reino Unido en el conflicto en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán".

"Reino Unido condena enérgicamente los imprudentes y continuos ataques indiscriminados del régimen iraní contra países de la región", reza en su inicio un comunicado difundido por el 10 de Downing Street, que considera que las acciones de Teherán "exigen una respuesta unida para restablecer la paz y la seguridad y evitar una mayor escalada del conflicto".

La oficina de Starmer ha argumentado que "el Derecho Internacional permite a Reino Unido y a sus aliados usar o apoyar la fuerza en circunstancias en las que actuar en defensa propia sea el único medio viable para hacer frente a un ataque armado en curso y cuando la fuerza utilizada sea necesaria y proporcionada".

En este sentido, ha defendido que Londres defiende "su posición en la región" y a sí mismo, pero que también actúa "en defensa propia colectiva de los aliados regionales que han solicitado apoyo".

Las acciones británicas, según indica el documento, incluyen el envío de activos militares para interceptar drones o misiles dirigidos a países no involucrados previamente en el conflicto, si bien Londres ha afirmado que también ha respondido a una solicitud estadounidense para "facilitar acciones defensivas específicas y limitadas contra las instalaciones de misiles en Irán que participaron en el lanzamiento de ataques contra aliados regionales".

En este contexto, Downing Street ha transmitido que "notificará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las medidas pertinentes adoptadas en virtud del Artículo 51 de la Carta de la ONU", que reconoce el derecho de legítima defensa a un ataque armado contra un Estado miembro.