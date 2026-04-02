Irán.-AMP.-Reino Unido traslada a la coalición de 40 países la "necesidad urgente" de restablecer el libre paso en Ormuz

March 8, 2026, London, England, United Kingdom: Foreign Secretary YVETTE COOPER is seen outside BBC as she appears on Sunday With Laura Kuenssberg. - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha trasladado este jueves a la coalición de 40 países la "necesidad urgente" de restablecer el libre paso en Ormuz, escenario de choques bélicos en el contexto de la guerra en Irán.

En el marco de la cumbre por videoconferencia con sus homólogos de 40 países, ha recalcado que existe una "necesidad urgente" de retomar la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz.

La cita se centra en la "movilización colectiva de toda la gama de herramientas diplomáticas y económicas y de presión", ha argumentado Cooper en el marco de la reunión, que pretende promover la "coordinación eficaz a nivel mundial para permitir una apertura segura y sostenida del estrecho".

Sobre la crisis, la titular de Exteriores británica ha indicado que 25 buques han atravesado el estrecho en las últimas horas, muy por debajo del tránsito habitual por el paso.

La responsable de Reino Unido ha apuntado igualmente a la situación de unos 20.000 marinos atrapados en Ormuz, en alrededor de 2.000 barcos que se encuentran bloqueados debido al cierre casi total del estrecho.

Tras el encuentro, al que seguirá una reunión de mandos militares para estudiar iniciativas para garantizar una navegación segura en la zona, Cooper ha asegurado en declaraciones a la prensa que "estamos decididos a que se adopten todas las medidas diplomáticas, económicas y coordinadas posibles para lograr la reapertura del estrecho".

Estas medidas incluyen, según un comunicado emitido por 'Downing Street' al término de la reunión, "incrementar la presión diplomática internacional, incluido a través de la ONU (...), estudiar medidas económicas y políticas coordinadas, como sanciones, colaborar con la Organización Marítima Internacional para garantizar la liberación de los miles de buques y marineros atrapados en el estrecho y restablecer el tráfico marítimo" así como alcanzar "acuerdos conjuntos para reforzar la confianza en los mercados y en las operaciones".