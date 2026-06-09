Rescatados los dos tripulantes del helicóptero del Ejército de EEUU estrellado cerca del estrecho de Ormuz

Archivo - May 2, 2025, Adazi, Vidzeme Region, Latvia: U.S.V Corps 1st Armored Division Combat Aviation Brigade's AH-64 Apache attack helicopters attend live shooting exercise in Adazi military training ground to defend sovereign NATO territory. - Europa Press/Contacto/Ints Kalnins - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero del Ejército de Estados Unidos se ha estrellado en las últimas horas cerca del estrecho de Ormuz, si bien los pilotos ha sido rescatados sanos y salvos, según ha confirmado el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha informado posteriormente el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que no ha señalado las causas del accidente.

"Los pilotos están bien", ha dicho el mandatario ante la prensa. "No hay heridos", ha agregado, sin más detalles sobre el incidente, después de que medios estadounidenses informaran sobre el suceso.

Horas después, el CENTCOM ha confirmado que el helicóptero AH-64 Apache se estrelló cerca de la costa de Omán mientras patrullaba las aguas de la región, siendo los dos soldados a bordo "rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas".

"Se encuentran en estado estable", ha informado el Ejército norteamericano que ha indicado que está investigando la causa del incidente.

En las labores de rescate participaron varias divisiones navales y aéreas con el liderazgo del Mando Central de las Fuerzas Navales y la 82ª División Aerotransportada.