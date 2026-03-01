Irán.- AMP.- El Rey llama a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Próximo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (2i); el president de la Generalitat, Salvador Illa (3i); el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4i); el Rey Felipe VI (c); y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Her - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha llamado a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Próximo, así como a respetar las vidas civiles y buscar una salida diplomática de la actual lógica de confrontación.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

En un discurso en que ha hablado en castellano, catalán e inglés, el Rey ha hecho este llamamiento "para prevenir una situación caótica y una represión total" y para restaurar el diálogo para buscar la paz.

También han participado en la cena el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director general de GSMA, Vivek Badrinath.

Felipe VI ha explicado que Oriente Próximo se dirige a una "coyuntura crítica", con un riesgo claro de escalada regional y unas consecuencias que ha tildado de impredecibles.

Ha recordado que cuando comenzó la guerra de Ucrania ya abogó por los principios de paz, diálogo y cooperación, y ha lamentado que aún no hay un camino claro para la paz tras cuatro años "del inicio de la agresión de Putin".

TECNOLOGÍA

El Rey también ha dicho que la tecnología "debe siempre formar parte de un marco ético" para servir como herramienta para la conexión, no para la división.

Ha añadido que debe servir "no para la exclusión, sino para el desarrollo, y no para la confrontación, sino para la paz".

Además, ha pedido trabajar por que la conectividad sea más que un avance técnico y sirva como "palanca de progreso, cohesión y bienestar", y ha añadido que el progreso se debe medir por su contribución a la libertad, la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos.

IA

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), ha dicho que está redefiniendo procesos, modelos de negocio y perfiles profesionales y que "está abriendo nuevas oportunidades económicas".

"No solo estamos viviendo en una era de cambio; también estamos presenciando un cambio de era, un nuevo paradigma que está transformando cómo producimos, aprendemos, comunicamos y tomamos decisiones", ha asegurado.

Por eso, la IA "demanda comprensión, adaptación y responsabilidad", y ha subrayado que la innovación es imparable aunque a veces supere las reglas que la regulan, y además ha dicho a los innovadores que tienen la responsabilidad de prever riesgos y asegurar que la tecnología sirve al bien común.