Rubio ve "difíciles" las negociaciones con Irán pero espera que un acuerdo "aborde todas las preocupaciones"

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reconocido este lunes que las negociaciones con Irán se presentan "difíciles", pero ha recalcado que la parte estadounidense tiene "esperanza" en que se logre un pacto que "aborde todas las preocupaciones" de Washington, antes de la cita prevista este martes en Ginebra.

"Veremos qué sucede. Tenemos la esperanza de que haya un acuerdo. El presidente siempre prefiere resultados pacíficos y negociados y ha demostrado su disposición a hablar y reunirse con cualquiera", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa desde Budapest, tras reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras recalcar que la República Islámica está gobernada en última instancia por "clérigos chiíes radicales" que "toman decisiones teológicas, no geopolíticas", por lo que siempre ha resultado difícil para "cualquiera" cerrar acuerdos "reales" con Teherán, Rubio ha insistido en que "existe una oportunidad" para alcanzar "diplomáticamente" un acuerdo en Ginebra que "aborde las cuestiones que preocupan" a Estados Unidos.

"Estaríamos muy abiertos y dispuestos a ello. Pero tampoco quiero exagerarlo. Va a ser difícil", ha señalado, sin querer detallar si Washington negociará solo la cuestión nuclear o insistirá en meter en el pacto asuntos como el programa balístico iraní.

Teherán ha confirmado una segunda ronda de negociaciones, en el marco de la visita de la delegación estadounidense a Suiza para reunirse con Ucrania y Rusia. Irán ha insistido en "hacer todo lo posible" para lograr un acuerdo, si bien ha destacado que el programa de misiles balísticos no es negociable.

En declaraciones previas a la cita en Ginebra, distintos líderes iraníes han señalado las intenciones de mantener negociaciones "justas" sobre la cuestión nuclear. Según el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, hasta ahora se ha producido "un intercambio de puntos de vista" con Washington.

"Aún continúa, y los países de la región apoyan el logro de una solución política para la cuestión nuclear", ha defendido, negando así que haya demandas por escrito de la parte estadounidense.

Lariyani ha pedido negociaciones "justas y razonables", insistiendo en que los contactos no se dilaten o sirvan para imponer cuestiones ajenas al marco nuclear

La reunión en Ginebra se trata de la continuación de la primera ronda que mantuvieron Estados Unidos e Irán a principios de mes en Omán. La iniciativa sirvió para rebajar las tensiones tras semanas de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a la República Islámica, y para entablar un canal de diálogo, con el acuerdo de mantener más conversaciones futuras.