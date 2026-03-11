Irán.- AMP.-Rumanía da luz verde a que EEUU use bases en el país para el "reabastecimiento" de aviones

BUCHAREST, May 26, 2025 -- Nicusor Dan delivers his inaugural address during his swearing-in ceremony held at the Parliament building in Bucharest, Romania, May 26, 2025. Dan assumed office as president of Romania on Monday, following a swearing-in cerem - Europa Press/Contacto/Gabriel Petrescu

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha informado este miércoles de que permitirá a Estados Unidos el uso de las bases militares en el país para el "reabastecimiento" de aviones en el marco de la ofensiva militar en Irán, una polémica autorización que ha sido refrendada por el Parlamento rumano.

En declaraciones tras una reunión de su gabinete, el líder rumano ha confirmado que el despliegue estadounidense tiene que ver con "el reabastecimiento de aviones, equipos de monitorización y de comunicaciones por satélite".

"Estos equipos son defensivos. Y recalco que no están equipados con armas reales. En términos técnicos, se dice que son equipos no cinéticos", ha indicado Dan, quien ha explicado que estos medios estadounidenses se desplegarán en virtud del acuerdo de colaboración entre Rumanía y Estados Unidos, "una colaboración similar a la que mantienen otros países de la OTAN".

El presidente rumano ha reiterado que los equipos estadounidenses refuerzan la seguridad de Rumanía, por lo que la ciudadanía "no tiene por qué preocuparse". "Su país es seguro, incluso más seguro", ha subrayado.

La polémica medida ha sido aprobada más tarde en el Parlamento con 272 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones. El presidente de la Cámara, Sorin Grindeanu, ha tenido que suspender el debate y proceder directamente a la votación ante los constantes abucheos de la oposición, según han recogido medios rumanos.

La cuestión del uso de las bases estadounidenses para lanzar el ataque en Oriente Próximo ha generado un encendido debate en el seno de Europa después de que España y Reino Unido hayan rechazado ceder las instalaciones para las operaciones ofensivas, mientras que Italia se ha puesto de perfil ante la misma cuestión, afirmando que rechaza participar en la guerra.