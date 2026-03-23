MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este lunes que continúa siguiendo de cerca la guerra en Oriente Próximo mientras aborda las "declaraciones contradictorias" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en la misma jornada ha apuntado a un acuerdo inminente con Irán, asegurando que ha mantenido conversaciones "muy sólidas" con las autoridades iraníes y que ha aplazado durante cinco días su ultimátum al país asiático para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

"Hoy se han escuchado muchas declaraciones diferentes, incluso contradictorias", ha señalado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS, al ser preguntado por si las palabras del inquilino de la Casa Blanca dan esperanza para una tregua en el conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

En este sentido, el portavoz del Kremlin se ha limitado a señalar que Moscú sigue "vigilando la situación de cerca" y espera "una pronta transición hacia una solución pacífica".

Horas antes, Peskov ha señalado que desde el Gobierno ruso "estamos trasladando señales relevantes a la parte estadounidense" sobre el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán tras el bombardeo al centro de enriquecimiento de uranio en la provincia de Natanz y al complejo nuclear de Bushehr y el ultimátum de Trump de atacar este tipo de infraestructuras en el país asiático.

Este mismo lunes el propio mandatario ha anunciado que ha pospuesto cinco días este plazo, asegurando que hay conversaciones en marcha con Teherán. Así ha desvelado que Washington han tenido durante los últimos dos días "unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de las hostilidades en Oriente Próximo", en un mensaje que llega después de que el sábado avisara a Irán de que tenía que reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas o se exponía a bombardeos contra instalaciones energéticas.

Rusia viene reclamando una salida diplomática a la crisis en Irán y este mismo lunes Peskov ha pedido un acuerdo "político y diplomático" para poner fin a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. Esta vía "es la única forma de contribuir de forma efectiva a desactivar una situación catastróficamente tensa en Oriente Próximo", ha dicho sobre la agresión militar contra Irán que ha derivado en una guerra de calado regional y que afecta a una decena de países en el Golfo.