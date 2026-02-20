Rusia e Irán abordan el programa nuclear iraní y las conversaciones en Suiza entre Teherán y Washington

RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 17, 2025: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R) and Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi shake hands after a joint press conference following their meeting at the Russian Foreign Ministry Reception House - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Rusia e Irán han abordado este viernes el programa nuclear de Teherán, incluidos los últimos contactos indirectos entre las autoridades iraníes y estadounidenses en Omán y Suiza, en medio del aumento de las tensiones y el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.

Así, los ministros de Exteriores de Rusia e Irán, Sergei Lavrov y Abbas Araqchi, respectivamente, han mantenido una conversación telefónica para "intercambiar puntos de vista sobre la situación en torno al programa nuclear iraní, incluidos los resultados de las conversaciones indirectas irano-estadounidenses en Ginebra".

La cartera rusa ha apuntado en un comunicado que Lavrov "reafirmó su apoyo al proceso de negociaciones, destinado a lograr soluciones políticas y diplomáticas justas que respeten los derechos legítimos de Irán, en línea con los principios del Tratado No Proliferación Nuclear (TNP)".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha informado de que ambos "abordaron las relaciones bilaterales y los acontecimientos a nivel regional e internacional" durante la conversación, en la que Araqchi "explicó las posiciones de la República Islámica de Irán sobre temas nucleares" y "enfatizó la seriedad de Irán a la hora de lograr avances en las conversaciones (con Estados Unidos) para lograr un acuerdo justo y equilibrado".

El jefe de la diplomacia iraní ha insistido en que dicho pacto con Washington "debe respetar los derechos e intereses de Irán, en línea con el TNP", al tiempo que ha aplaudido "las posiciones constructivas y posiciones de Rusia en círculos internacionales" sobre este tema.

El Kremlin alertó el jueves del "aumento sin precedentes" de las tensiones en Oriente Próximo y pidió contención a Estados Unidos e Irán, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

Horas antes, Araqchi había mantenido una conversación con su homólogo de Egipto, Badr Abdelati, al que trasladó "los últimos acontecimientos relacionados con las negociaciones indirectas" con Estados Unidos, incluidos "los esfuerzos para sacar adelante negociaciones basadas en el respeto y los intereses mutuos", según un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.